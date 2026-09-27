Il Portogallo vince a Oslo: Goncalo Ramos gol, la Norvegia di Haaland si arrende. Germania clamoroso ko!
OSLO (Norvegia) - Nella seconda giornata di Nations League il Portogallo si prende il big match contro la Norvegia in terra scandinava vincendo per 2-1. Sblocca nel primo tempo Joao Felix, ma nel secondo tempo accade di tutto. Prima il pareggio di Haaland, poi il nuovo vantaggio lusitano con Goncalo Ramos che punisce un errore di Nyland sorprendendolo con un pallonetto perfetto dal limite dell'area. Il centravanti del Milan trova anche la doppietta, ma il Var annulla per una posizione di fuorigioco ad inizio azione, basta comunque la sua deliziosa giocata a Jorge Jesus per portare a casa una vittoria preziosa. Unica nota negativa della serata è in casa della Juventus con Conceicao uscito a seguito di un duro colpo subito sul finire del primo tempo.
Flop Germania, Klopp battuto
Dopo il pari all'esordio contro l'Olanda, clamorosa sconfitta per la nuova Germania di Jurgen Klopp che perde per la prima volta nella sua storia contro la Grecia. Ad Augusburg è fatale la ripartenza ad un quarto d'ora dalla fine conclusa da Kourbelis. Un inizio complesso quello da ct per l'ex Liverpool. In Lega B netto 3-0 dell'Irlanda ad Israele. Tutto nel primo tempo nel giro di 25 minuti: Parrott, Idah e Moylan calano il tris che decide l'incontro.
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