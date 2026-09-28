Mbappé ko, ora Dembélé deve prendersi la Francia. Ballottaggio tra Doué e Barcola, Rabiot titolare

Mancherá a tutti, Kylian Mbappé . Perfino a quel Mark van Bommel che da commissario tecnico del Belgio ha ammesso che lo avrebbe voluto vedere in campo come rivale. Dopo i tanti record, per il capitano dei Bleus è arrivato l'obbligo di prendersi una pausa, come se i 67 gol in 107 incontri siano costati una pausa fisiologica. Il ginocchio sinistro dovrà essere curato e quindi, almeno fino a novembre, il capitano della Francia non potrà vestire la maglia che ama più di ogni altra. Zinédine Zidane , però, è consapevole di avere a disposizione una serie di sostituti che gli garantiscono comunque una dose di qualità superiore alla media. E, dopo aver riportato il suo numero 10 sull'out mancino, stasera deciderà chi accompagnerà Michael Olise e Ousmane Dembélé nel tridente. Tornerà a prendere banco il solito ballottaggio tra Desiré Doué e Bradley Barcola , tanto attuale durante gli ultimi Mondiali, con il parigino che sembra essere favorito anche per le sue superiori capacità di calciare in porta. In conferenza stampa, lo stesso tecnico ex Real Madrid ha avuto parole dolci per entrambi, senza però sbilanciarsi su chi partirà dall'inizio: “ Sono giocatori giovani e molto dinamici, davvero interessanti. Adoro questo tipo di giocatori perché sulle fasce si può davvero fare la differenza ”. Chi sarà chiamato a fare la voce grossa è proprio Dembélé, che in Belgio vestirà la fascia di capitano. Sulle responsabilità da leader del Pallone d'oro 2025 Zizou ha precisato: “ Per me fa già il capitano. È il vicecapitano. Ha questo ruolo anche quando non lo ricopre. Si percepisce. È un bravo ragazzo, sempre presente per gli altri. Bisogna approfittare della sua esperienza ”. Un'esperienza che lo ha reso fondamentale in questi anni in un Paris Saint-Germain dove, grazie a quel Luis Enrique che con Zidane non ha mai condiviso amori calcistici si è imposto come centravanti di caratura mondiale.

Rabiot tiene in panchina Camavinga

A tal proposito, infatti, il commissario tecnico francese ha voluto ricordare che sta utilizzando il parigino nello stesso ruolo: “In Turchia ha giocato nella stessa posizione che occupa al Psg. Lo fa molto bene. Domani (oggi) sarà un'altra partita, vedremo come faremo. Ma Ousmane ha davvero un volume di gioco molto interessante. Ha un dispendio energetico incredibile. Può giocare tranquillamente 90 minuti”. Chi, sulla carta, dovrebbe partire dalla panchina in quanto chiuso da un Adrien Rabiot sulla cresta dell'onda, è Eduardo Camavinga, che ha ritrovato i Bleus dopo aver mancato i Mondiali. Il classe 2002 si è detto molto contento di essere tornato in Nazionale: “Sì, ha una grande importanza. Per me è una vittoria, dimostra che non mi sono arreso e che ho saputo reagire. Ora devo ripagare la sua fiducia”.

Il centrocampista in forza al Real Madrid non ha inoltre nascosto la sua felicità per l'assenza del suo compagno di squadra Thibaut Courtois. “Abbiamo parlato insieme prima della convocazione e sì, sono molto contento che non ci sia”, ha detto con un sorriso. La sfida sarà di quelle dove in campo bisognerà mettere non solo la qualità ma anche il cuore. I vicini sognano uno storico sgambetto per prendere il comando della Nations League, ma il nuovo corso della Francia di Zizou ha bisogno di confermare subito le sue potenzialità. “Abbiamo bisogno di migliorare, e lo faremo”, ha concluso l'allenatore dei Bleus. Oggi, dovrà provarlo.