Ronaldo è un caso. Dalla panchina agli spogliatoi, Jorge Jesus: "Glielo avevo detto"

È rimasto in panchina per tutta la partita Cristiano Ronaldo , che ha visto i compagni festeggiare il successo sulla Norvegia valido per la seconda giornata di Nations League e deciso dalle reti di Joao Felix , già a segno all'esordio contro il Galles, e Goncalo Ramos per il 2-1 finale: di Haaland il gol del momentaneo pareggio. Uno spettatore eccellente che al triplice fischio è però tornato negli spogliatoi senza unirsi alla festa. A far discutere non è soltanto il comportamento dell'ex Juve e Real, probabilmente indispettito per non essere sceso in campo, ma anche le parole del nuovo ct del Portogallo Jorge Jesus , che così ha commentato l'accaduto: "Me ne sono accorto dopo la partita, solo lui può rispondere. Prima della partita gli ho detto: 'Non ti farò giocare dall'inizio, ma durante la partita ti farò entrare'. Non è entrato, stavo pensando di metterlo in campo per mezz'ora, ma la partita ha dettato altre cose e ho ritenuto che non fosse il momento di farlo entrare". E ancora, il ct ha chiarito che l'esclusione di CR7, il cui rendimento contro il Galles era stato al di sotto delle aspettative, è stato dettato da ragioni tattiche: "Ci sono ancora due partite, non è stato per proteggerlo dal punto di vista fisico, perché era nelle condizioni di giocare per tutto il tempo che volevo, ma non ho ritenuto fosse il momento ideale per farlo entrare, avevo bisogno di un giocatore con altre caratteristiche, ma questo non significa che sia fuori dalle opzioni, al contrario. In Danimarca, magari sarà lui a giocare. Ovviamente devo parlare con lui, la nazionale è la nazionale, non è la stessa cosa di un club e lui è il capitano".

Le parole di CR7 su Jorge Jesus

Parole che seguono le dichiarazioni rilasciate da CR7 al quotidiano As. "Ho deciso di continuare. Ho parlato con il presidente e l'allenatore e loro contano su di me". E ancora: "Penso di poter continuare ad aiutare la Nazionale, non solo con i gol, perché questa è una nuova generazione. La cosa più importante è restare in campo e continuare a segnare".

Così invece aveva risposto sul nuovo ct dei lusitani: "Jorge Jesus? È stata una scelta perfetta. Porta un'atmosfera diversa, idee diverse e un linguaggio diverso. Come ha detto l'allenatore, molti hanno già lavorato con lui, il che rende le cose più facili. Domani, intanto, abbiamo una partita difficile".

CR7: i numeri della leggenda

Numeri da leggenda quelli di CR7, che con 997 reti in incontri ufficiali è il calciatore più prolifico nella storia del calcio. Di queste, 438 messe a segno con la maglia del Real Madrid, 145 con quella del Manchester United e 101 con la Juventus. Questo il palmarès del 5 volte Pallone d'Oro, considerate le sole competizioni Uefa: