Adzic entra, il Montenegro vince allo scadere: Vucinic fa festa in Armenia

Nella Lega C di Nations League colpaccio per la nazionale dell'ex Juve, senza reti Georgia-Ucraina e Lettonia-Cipro
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Pubblicato il 28.09.2026, 20:11

2 min

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Nella seconda giornata della Lega C di Nations League si prende la vetta del Gruppo 2 il Montenegro che passa in Armenia per 3-2 in una gara ricca di colpi di scena. La nazionale di Vucinic riesce a passare al minuto 20 con un rocambolesco autogol di Piloyan. Al 34' il pari di Serobyan arriva su una clamorosa disattenzione della difesa montenegrina, ma al 38' è il centravanti dell'Atalanta Krstovic a rimettere il Montenegro avanti con un tiro a giro dal limite che si infila sotto l'incrocio. Al 65' torna tutto in parità con un altro super gol, questa volta di Sperstyan. L'Armenia rischia il sorpasso colpendo un palo, Vucinic prova la carta Adzic al 67' e a sessanta secondi dal 90' arriva il 2-3 di Latkovic, su azione iniziata proprio dal gioiello del Sassuolo.

Senza reti

Tanta Italia ma pochi gol nelle altre due partite pomeridiane di Nations League. Nello stesso girone di Armenia e Montenegro, la Lettonia di Nicolato non va oltre lo 0-0 contro Cipro a Riga. Nel Gruppo 2 della Lega B stesso risultato tra Georgia e Ucraina con gli uomini di Maldera che portano via un punto da Tblisi riuscendo a contenere uno scatenato Kvaratkshelia.

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