La Francia vince in extremis, la Bosnia si diverte: come sono andati Kalulu e Alajbegovic
A comandare il girone dell'Italia è la nuova Francia di Zinedine Zidane che con una rete nel finale fa due su due vincendo in Belgio. Les Bleus creano con Doué ed Akliouche nel primo tempo, nella ripresa anche Da Cunha, Leapaul e uno scatenato Doué ci provano con insistenza ma trovano davanti un super Lammens. All'88' crolla il muro belga con Olise che regala una preziosa vittoria ai suoi. Novanta minuti in campo per Kalulu, terzino destro nella difesa a 4 di Zizou.
Alajbegovic in festa, poker Bosnia
In Lega B il Kosovo sul campo della Romania va avanti di due con Gigovic e l'ex Juve Muhaermovic, Birligea accorcia ma sul finire della prima frazione Tabakovic allunga nuovamente. Mahmic al 55' firma il poker, Cicaldau al 62' realizza il 4-2 che chiude il tabellino. Intera partita per Alajbegovic, l'esterno della Juve tra i protagonisti della vittoria bosniaca- Termina 3-1 Svezia-Polonia: Nygren in apertura, risponde Szymanski prima dell'intervallo; ad inizio ripresa Ayari rimette gli scandinavi avanti al 63' che chiudono i conti al 72' con Gyokeres. 0-0 Irlanda del Nord-Ungheria.
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