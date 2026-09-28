La Francia vince in extremis, la Bosnia si diverte: come sono andati Kalulu e Alajbegovic

A comandare il girone dell'Italia è la nuova Francia di Zinedine Zidane che con una rete nel finale fa due su due vincendo in Belgio. Les Bleus creano con Doué ed Akliouche nel primo tempo, nella ripresa anche Da Cunha, Leapaul e uno scatenato Doué ci provano con insistenza ma trovano davanti un super Lammens. All'88' crolla il muro belga con Olise che regala una preziosa vittoria ai suoi. Novanta minuti in campo per Kalulu, terzino destro nella difesa a 4 di Zizou.