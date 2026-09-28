Mancini sicuro: "Italia, come il ko contro il Belgio. Arrabbiato sul 4-1? Rispondo così"

BURSA (Turchia) - Ritrova il successo sulla panchina della Nazionale, riparte dopo il ko contro il Belgio e trova i primi tre punti in Nations League e del nuovo corso : il ct Roberto Mancini commenta così il successo contro la Turchia . "Era una partita difficile. Ora cercheremo di recuperare le forze per poi andare a giocare a Parigi. I debuttanti hanno fatto bene, complimenti a loro - ha esordito Mancini a RaiSport - Giocavamo su un campo dove piove da un giorno. Era normale che ci fosse una reazione da parte loro. La menzione è per tutti, perché hanno fatto una grande partita. La squadra ha giocato bene con una linea alta". Poi si sofferma sulle condizioni di Raspadori, sostituito all'intervallo da Cambiaghi: "Ha avuto un problema, lo abbiamo cambiato a fine primo tempo per evitare di fare un cambio dopo cinque minuti".

Le parole di Mancini in conferenza

In conferenza il ct ha proseguito l'analisi del match: "Era quello che avevamo preparato, con Raspadori in mezzo al campo sapevamo che poteva creare difficoltà. Bravo Kayode al debutto, bravo Fagioli. La concentrazione va tenuta alta. Anche sul 4-1 può accadere di tutto. Prendi il 4-2 e mancano 25', come li abbiamo fatti noi li potevano fare loro i gol. Fino al 95' bisogna restare concentrati, questo è sicuro. Kayode ed Esposito fanno parte del progetto. Sebastiano deve raccogliere quello che ha seminato, Kayode migliorerà ancora e sono ragazzi dal grande futuro". Poi ha aggiunto: "Non c'è nessuno che non abbia a cuore la maglia azzurra. Quando perdiamo siamo dispiaciuti come contro il Belgio dove avevamo reagito e avevamo avuto le occasioni per pareggiare. Questa siamo stati bravi dall'inizio, sono felice per i ragazzi che se la meritavano". Infine ha concluso: "Per i ragazzi più giovani venire a vincere qua credo che sia importante, adesso bisogna continuare. Si può perdere e vincere, questo è il nostro percorso e potrà accadere ancora. Mi sono trovato benissimo in Turchia, esperienza straordinaria. Il campionato è migliorato e la Turchia di oggi devo dire che siamo stati bravi noi. Penso che abbia una grande squadra e un grande allenatore".

La notte degli Esposito

"Bello condividere il campo con mio fratello e spero di farlo altre volte. Ho cercato di non caricarlo di altre pressioni, spero se la sia goduta al massimo". Questo il commento di Francesco Pio Esposito autore di un gol nella partita che lo ha visto scendere in campo dal 1' insieme al fratello Sebastiano. Dopo la sconfitta col Belgio "avevamo voglia di dimostrare il nostro valore, con questa maglia bisogna avere sempre entusiasmo. Nel calcio non va sempre come desideriamo, ma dobbiamo mettere sempre questo atteggiamento". Infine un pensiero speciale: "Ci tengo a dedicare il gol a mia nonna che sta passando delle giornate non facili".

La prima di Kayode, riscatto Frattesi

Esordiente con gol è Micheal Kayode: "Serata indimenticabile, non mi aspettavo un esordio così. Sono felice per la squadra, primo tempo fantastico. Avevamo tanta voglia di dimostrare, sappiamo che loro hanno giocatori forti e uno stadio caldo. Sono contento di aver vinto in questo modo e ora aspettiamo la Francia. Le mie rimesse? Abbiamo provato qualche schema ma oggi non era facile perché il campo era bagnato. Stanotte si dorme? Dico di sì perché devo riposare". Ai microfoni della Rai tutti i marcatori della serata, anche Davide Frattesi: "Ho l'etichetta del giocatore che si sa solo inserire, ma non è così. La verità è che se un calciatore è in fiducia riesce a dare il 100%. Se uno gioca a intermittenza può fare solo ciò che sa fare meglio. L'inserimento è ciò che mi riesce meglio, ma so fare anche altro. La partita di oggi è un bello spot per me. Voglio togliermi l'etichetta al più presto, perché non credo mi rispecchi". "Ci tenevo, come i miei compagni, a dare una risposta sul campo. Abbiamo fatto divertire i nostri tifosi e siamo contenti", ha spiegato il centrocampista che poi si sofferma su cosa è scattato nella mente degli azzurri dopo la sconfitta col Belgio: "Rischiavamo di perdere l'entusiasmo che si era ricreato attorno a questa gestione. Con un'altra sconfitta sarebbe stato complicato poi andare in Francia. Così il morale resta alto".