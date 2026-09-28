"Se ne sentono di tutti i colori, quest’anno ho capito": Bastoni spiega dopo il successo Italia

Parla Alessandro Bastoni, un gol di rinascita dopo il disastro di Zenica nel poker dell'Italia alla Turchia. Queste le parole del difensore dell'Inter: "Ripensare a Zenica è inevitabile, sarò sempre in debito con tutti gli italiani per i prossimi quattro anni. Ma so quello che posso dare assieme a tutti i compagni. Sappiamo di aver toccato il punto più basso, ma siamo un gruppo nuovo, giovane, c'è tanta voglia di ripartire. Serve equilibrio e pazienza, se c'è qualcuno da criticare non prendetevela con i giovani. In Italia non è facile convivere con i social e le chiacchiere esterne, perché se ne sentono di tutti i colori: per questo attaccate quelli con le spalle più larghe". Poi ha concluso: "Le caratteristiche nostre sono queste, abbiamo qualità e voglia di dimostrare. Non bisogna esltarsi, ma essere consapevoli di quello che siamo".

