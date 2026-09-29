Ansia Montella, incubo Italia. Dal poker alla rivolta turca: “Dimettiti!”
Super flop dopo la sconfitta con la Francia, esplode la rabbia dei tifosi: con il Belgio sarà decisiva
Piove a Bursa, ma le lacrime non sono quelle del coccodrillo che campeggia sulla Timsah Arena. Vincenzo Montella aveva vissuto l’avvicinamento alla sfida con l’Italia con grande emozione: «Per me sarà una partita particolare, ma darò tutto per la Turchia perché mi hanno adottato». Segno di un legame costruito nel settembre 2023, quando l’Aeroplanino è arrivato sulla panchina della nazionale dopo l’esperienza all’Adana Demirspor, diventando l’allenatore della rinascita turca, capace di riportarla al Mondiale dopo 24 anni. Il percorso, però, ha conosciuto anche una brusca frenata: l’eliminazione nella fase a gironi del Mondiale americano ha aumentato la pressione su Montella, che ha comunque conservato la fiducia della Federazione.
Dopo l’ottima prova offerta con la Francia, nonostante la sconfitta di misura (0-1), ne è arrivata una pesante contro l’Italia che grazie alle reti siglate da Bastoni, Frattesi e Kayode, ha archiviato qualsiasi discorso nel primo tempo, trasformando Bursa in una bolgia al contrario, con i tifosi turchi che hanno iniziato a fischiare e ad intonare: «Montella e la Federazione dimettetevi!». La contestazione non ha risparmiato nemmeno il presidente della Federazione turca İbrahim Hacıosmanoğlu, bersagliato dagli spalti e costretto a lasciare lo stadio prima dell’intervallo.
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