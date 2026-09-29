Ansia Montella, incubo Italia. Dal poker alla rivolta turca: “Dimettiti!”

Piove a Bursa, ma le lacrime non sono quelle del coccodrillo che campeggia sulla Timsah Arena. Vincenzo Montella aveva vissuto l’avvicinamento alla sfida con l’Italia con grande emozione: «Per me sarà una partita particolare, ma darò tutto per la Turchia perché mi hanno adottato». Segno di un legame costruito nel settembre 2023, quando l’Aeroplanino è arrivato sulla panchina della nazionale dopo l’esperienza all’Adana Demirspor, diventando l’allenatore della rinascita turca, capace di riportarla al Mondiale dopo 24 anni. Il percorso, però, ha conosciuto anche una brusca frenata: l’eliminazione nella fase a gironi del Mondiale americano ha aumentato la pressione su Montella, che ha comunque conservato la fiducia della Federazione.