Olise fa saltare il banco, Zidane impazzisce. Corsa e calcio al pallone: “Un po’ ridicolo…”

Il Pallone d’Oro si presenta quest’anno come una corsa particolarmente aperta, con diversi protagonisti in grado di avanzare argomenti convincenti. Tra Yamal , Mbappé e Kane , però, c’è un nome che sembra essere rimasto ai margini del dibattito. Si tratta di Olise , autore di una stagione di altissimo livello tra Bayern Monaco e nazionale francese. Il suo ingresso nella corsa al prestigioso riconoscimento è arrivato quasi a sorpresa, nelle battute finali, e potrebbe far saltare il banco. Numeri, prestazioni e trofei conquistati gli permettono di avere più di un motivo per essere preso in considerazione.

L’impatto con la Francia

Olise ha lasciato subito il segno nella nuova Francia di Zidane, servendo l’assist decisivo a Mbappé nella gara d’esordio contro la Turchia. Contro il Belgio, invece, è partito dalla panchina nel quadro delle rotazioni adottate dal nuovo commissario tecnico. Quando il risultato era ancora in equilibrio, Zidane lo ha mandato in campo a meno di quindici minuti dalla fine. L’esterno ha cambiato immediatamente il volto della partita con una giocata individuale di grande qualità. Dalla propria metà campo ha controllato il pallone con la spalla, ha accelerato palla al piede e ha saltato Maxim de Cuyper. Il difensore belga è finito a terra nel tentativo di contenerlo, mentre Olise ha continuato la sua corsa fino al limite dell’area. Da lì ha trovato una conclusione precisa sul secondo palo, sorprendendo Lammens e firmando una rete spettacolare. Una giocata che ha scatenato anche la reazione di Zidane, arrivato a calciare con forza un pallone a bordo campo fuori dalla propria area tecnica.