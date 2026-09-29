La Moldavia si salva con Perciun contro le Isole Faroe. Pari tra Finlandia e Bielorussia

Nel Gruppo 1 della League C di Nations League le prime due partite di giornata terminano in parità. La prima gara che ha riportato il segno 'X' è terminata a reti bianche: Finlandia e Bielorussia si sono divise la posta in palio senza bucare la rete avversaria, con la nazionale bielorussa che è riuscita anche a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Selyava al 65', ma il VAR ha annullato tutto causa fuorigioco. La Finlandia conserva momentaneamente il primato in classifica a quota 4 punti, con l'Albania - finora ha raccolto 3 punti - che avrà l'opportunità di scavalcare la nazionale finlandese portandosi a quota 6 in caso di vittoria contro San Marino. La Bielorussia conquista il suo primo punto dopo la sconfitta rimediata alla prima giornata proprio contro la nazionale albanese per 2-0.