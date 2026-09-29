La Moldavia si salva con Perciun contro le Isole Faroe. Pari tra Finlandia e Bielorussia
Nel Gruppo 1 della League C di Nations League le prime due partite di giornata terminano in parità. La prima gara che ha riportato il segno 'X' è terminata a reti bianche: Finlandia e Bielorussia si sono divise la posta in palio senza bucare la rete avversaria, con la nazionale bielorussa che è riuscita anche a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Selyava al 65', ma il VAR ha annullato tutto causa fuorigioco. La Finlandia conserva momentaneamente il primato in classifica a quota 4 punti, con l'Albania - finora ha raccolto 3 punti - che avrà l'opportunità di scavalcare la nazionale finlandese portandosi a quota 6 in caso di vittoria contro San Marino. La Bielorussia conquista il suo primo punto dopo la sconfitta rimediata alla prima giornata proprio contro la nazionale albanese per 2-0.
Moldavia e Isole Faroe raccolgono un punto a testa
Termina in parità anche la gara tra Moldavia e Isole Faroe, con gli ospiti che si portano in vantaggio al 26' con la rete siglata da Davidsen su calcio di rigore. A riportare il match in parità ci ha pensato Perciun al 66', segnando in maniera definitiva l'esito della gara. La nazionale moldava raccoglie il suo primo punto nel girone ma resta ancorata all'ultimo posto. Isole Faroe ancora imbattute, dopo aver rimediato un altro pari alla prima giornata contro il Kazakistan. Al primo posto resta la Slovacchia a quota 3 punti, che affronterà in serata il Kazakistan.
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