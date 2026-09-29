Yamal incontenibile, doppietta e assist: poker Spagna sulla Croazia. Inghilterra ok

SIVIGLIA (Spagna) - Seconda giornata del Gruppo 3 di Nations League con la Spagna al comando dopo il successo a Siviglia contro la Croazia per 4-1. Al Sanchez Pijuan è festa per la Coppa del Mondo esibita da Rodri nel prepartita, poi bastano appena 70 secondi ai Campioni del Mondo per sbloccarla con il solito Lamine Yamal che viene liberato al tiro da una magia di Fermin. Al primo tentativo gli ospiti pareggiano al 29' con Beljo che sorprende con un colpo di testa la difesa iberica, illusione che dura solo 3 minuti con Yamal che si mette i panni dell'uomo assist al 32' per l'incornata di Marc Pubill. Nella ripresa il fenomeno del Barcellona si riprende la veste del bomber e con la doppietta firma il tris spagnolo, per il poker mette il timbro Nico Williams . Festa Roja e standing ovation nel finale del popolo andaluso per l'ingresso in campo di Luka Modric.

Vince l'Inghilterra, Kane a segno

Primi tre punti e aggancio al secondo posto della Croazia per l'Inghilterra che trova la vittoria a Praga per 2-0. Uomo in più dal 24' per i Tre Leoni dopo il rosso a Sulc, ma gara che si apre solamente in avvio di ripresa con il colpo di testa di Gordon. L'Inghilterra crea molte occasioni con la superiorità numerica, due legni colpiti, e alllora al raddoppio ci pensa il sempre presente Harry Kane al 69'. Resta a 0-0 la Repubblica Ceca.

Gli altri risultati

In Lega B comanda il Gruppo 1 la Svizzera che passa a Glasgow per 3-0. Hendry al 12' lascia la Scozia in 10, sulla successiva punizione è l'esterno del Torino Ricardo Rodriguez a punire con un calcio di punizione perfetto. Nella ripresa Elvedi raddoppia, Amdouni cala il tris e chiude i conti all'82'. Insegue la Slovenia che supera 2-0 la Macedonia del Nord: di Lovric al 55' e Matko all'83' le reti. Nel Gruppo 4 della Lega C l'Islanda vince e si prende la vetta del girone in Lussemburgo per 3-0 con le reti di Gudjohnsen, Oskarsson e Palsson, mentre dividono la posta in palio Bulgaria ed Estonia che non vanno oltre lo 0-0. Nel Gruppo 1 e nel Gruppo 3 gli altri due match dopo gli anticipi delle 18: nel primo l'Albania strappa tre punti dalla trasferta di San Marino con il 3-0 firmato Mehmeti, Uzuni e Manaj; nel secondo Slovacchia-Kazakistan termina 2-1: Karimov risponde a Sauer, decide Hancko.