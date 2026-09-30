La notte speciale di Zidane: ritrova l’Italia nell’esordio con la Francia a Parigi

Dopo il trionfo di Bruxelles contro il Belgio, Zinedine Zidane ha voluto commentare la sua iconica esultanza a bordo campo al momento del gol di Michael Olise . E lo ha fatto perché si era totalmente immedesimato in un assolo concluso con una conclusione imparabile nel quale si è in parte anche rivisto. «L'ho accompagnato nella giocata! L'ho visto dribblare e ho pensato che avrebbe segnato. Ero completamente dentro la partita. Forse è stato un gesto un po' ridicolo o stupido, ma non importa: era uno sfogo», ha detto il commissario tecnico transalpino, consapevole che un exploit del genere a fine gara, e dopo aver sofferto per almeno venti minuti, valeva tantissimo per la classifica di Nations League.

Francia-Italia, Zidane prepara la sfida di Nations League

Il trionfo allo stadio Re Baldovino è stato cinico, ma fondamentale, anche perché arrivato nonostante un abbondantissimo turnover. Tra i migliori in campo i debuttanti Jacquet e il comasco Da Cunha. Contro gli azzurri, però, si dovrebbe ritornare a un undici d'élite, come giustamente vuole l'occasione. Perché, nonostante la nazionale allenata da Roberto Mancini sia in pieno processo di rinnovamento, per quanto riguarda il blasone è la rivale più quotata in questo gruppo di Nations League.

E, soprattutto, un trionfo nello scontro diretto permetterebbe ai Bleus di mettere praticamente un piede e mezzo ai quarti di finale dopo appena tre incontri, tenendo lontani gli italiani di sei lunghezze. I transalpini sono adesso avanti di tre rispetto ai Diavoli Rossi e a quell'Italia che dovranno affrontare venerdì sera a Saint Denis, nel primo incontro casalingo di questo torneo continentale. E sarà anche il primo test in patria da allenatore per l'eroe del Mondiale 1998, conquistato proprio allo Stade de France.

Zidane ritrova l’Italia: dal Mondiale 2006 alla panchina della Francia

Ventotto anni dopo il trionfo iridato della generazione black-blanc-beure (nero-bianco-arabe), l’ex numero 10 dei Bleus sarà stavolta senza dorsale e non scenderà in campo. A lui toccherà infatti dirigere i suoi ragazzi dalla linea laterale, vestito probabilmente con giacca e cravatta, tanto per ricordare anche a sé stesso che, purtroppo, in campo non potrà entrare. Per lui, tuttavia, i ricorsi storici non si fermano lì. Perché colui che per molti è il miglior giocatore di sempre della Francia ritroverà con la sua nazionale quell’Italia contro la quale per l’ultima volta aveva vestito proprio la maglia numero 10. In quella finalissima di Berlino in cui aveva fatto tremare tutto il pubblico italico tra rigore a cucchiaio e leadership tecnica e mentale, solo la rabbia post provocazione di Materazzi gli tolse la possibilità del più bello degli addii. Adesso, in qualche modo Zizou potrà trovare una sorta di rivincità, anche se non mondiale. Per lui, la sfida contro il paese che tanto gli ha dato e tanto gli ha tolto, sarà più che speciale.