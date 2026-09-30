Lepaul, la vita gli toglie tutto poi gli restituisce la Francia: la chiamata di Zidane

Una storia scritta dal destino, quella di un figlio che ha conosciuto la morte, ha perso suo padre nel modo più straziante e ha visto il proprio sogno calcistico spezzarsi quando sembrava sul punto di realizzarsi. Eppure Esteban Lepaul ha trovato la forza di rialzarsi, trasformando le ferite in una rincorsa che gli ha spalancato le porte della Nazionale francese, dove adesso porta con sé anche la memoria di chi non ha mai smesso di credere in lui. Fabrice Lepaul era stato un talento dell’Auxerre, capace di esordire in prima divisione a soli 16 anni e di affacciarsi anche in Nazionale. Nel 1997, però, un terribile incidente stradale cambia tutto: due settimane di coma e una condanna, più che una diagnosi, visto che secondo i medici non sarebbe più riuscito a camminare. E invece Fabrice riesce a smentirli, tornando in piedi e persino a giocare, ma non più al suo livello, tant’è che prima dei trent’anni decide di appendere le scarpe al chiodo. Nel 2020, un secondo incidente gli toglie la vita, costringendo Esteban ad affrontare una scelta atroce: autorizzare lo spegnimento dei macchinari che tenevano in vita suo padre. Nello stesso periodo arriva anche la delusione sportiva: il Lione decide di non rinnovargli il contratto.