Lepaul, la vita gli toglie tutto poi gli restituisce la Francia: la chiamata di Zidane
Dalla quarta serie ai Bleus, l’incredibile storia: il papà costretto al ritiro e poi ucciso da un incidente d’auto
Una storia scritta dal destino, quella di un figlio che ha conosciuto la morte, ha perso suo padre nel modo più straziante e ha visto il proprio sogno calcistico spezzarsi quando sembrava sul punto di realizzarsi. Eppure Esteban Lepaul ha trovato la forza di rialzarsi, trasformando le ferite in una rincorsa che gli ha spalancato le porte della Nazionale francese, dove adesso porta con sé anche la memoria di chi non ha mai smesso di credere in lui. Fabrice Lepaul era stato un talento dell’Auxerre, capace di esordire in prima divisione a soli 16 anni e di affacciarsi anche in Nazionale. Nel 1997, però, un terribile incidente stradale cambia tutto: due settimane di coma e una condanna, più che una diagnosi, visto che secondo i medici non sarebbe più riuscito a camminare. E invece Fabrice riesce a smentirli, tornando in piedi e persino a giocare, ma non più al suo livello, tant’è che prima dei trent’anni decide di appendere le scarpe al chiodo. Nel 2020, un secondo incidente gli toglie la vita, costringendo Esteban ad affrontare una scelta atroce: autorizzare lo spegnimento dei macchinari che tenevano in vita suo padre. Nello stesso periodo arriva anche la delusione sportiva: il Lione decide di non rinnovargli il contratto.
La chiamata di Zidane
Il sogno sembra svanito, ma Lepaul sceglie di ripartire dall’Épinal, in quarta divisione, proprio dove Fabrice aveva mosso i primi passi. Poi le esperienze con Orléans e Angers. Con quest’ultima rinasce definitivamente, mette a segno 13 gol nella stagione 2024-25 e si trasferisce al Rennes con cui realizza 20 reti e 5 assist in 35 presenze nel campionato successivo. Numeri che gli valgono la chiamata di Zidane che col Belgio, in Nations League, gli dà una maglia da titolare, lo lascia in campo per 68 minuti e lo elogia al triplice fischio: «È stato al centro della partita, ha fatto quello che doveva fare e lo ha fatto molto bene». Adesso manca soltanto il gol. E quando arriverà, sarà impossibile non immaginare Fabrice lassù, a guardarlo, mentre quel sogno diventa finalmente realtà.
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