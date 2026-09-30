Francia-Italia, designato l'arbitro: quel precedente dei tre rigori fischiati contro Zidane

La Uefa ha designato l'arbitro Jesus Gil Manzano per dirigere Francia-Italia, gara valida per la terza giornata del girone di Nations League e in programma venerdì 2 ottobre allo Stade de France di Saint-Denis. Con l'arbitro spagnolo i connazionali Guadalupe Porras Ayuso e Raul Cabanero come assistenti, il quarto ufficiale di gara Juan Martinez Munuera e gli addetti alla Var Guillermo Cuadra Fernandez e Valentin Gomez.