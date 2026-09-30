Francia-Italia, designato l'arbitro: quel precedente dei tre rigori fischiati contro Zidane
La Uefa ha designato l'arbitro Jesus Gil Manzano per dirigere Francia-Italia, gara valida per la terza giornata del girone di Nations League e in programma venerdì 2 ottobre allo Stade de France di Saint-Denis. Con l'arbitro spagnolo i connazionali Guadalupe Porras Ayuso e Raul Cabanero come assistenti, il quarto ufficiale di gara Juan Martinez Munuera e gli addetti alla Var Guillermo Cuadra Fernandez e Valentin Gomez.
Precedenti e curiosità
Terzo incrocio fra il fischietto spagnolo e gli azzurri. Il primo il 23 settembre 2022, in occasione della fase a gironi di Nations League col successo per 1-0 sull'Inghilterra firmato da Raspadori, poi lo 0-0 con l'Ucraina sul neutro di Leverkusen, il 20 novembre 2023, nelle qualificazioni a Euro2024. Quattro i precedenti con la nazionale transalpina, invece, con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta. Per Gil Manzano un rapporto particolare con Zinedine Zidane durante la sua esperienza sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico francese ha perso una sola volta in 21 partite del Real arbitrate da Gil Manzano in Liga, ma quella sconfitta ha una storia particolare: Valencia-Real Madrid 4-1 del novembre 2020, con tre rigori concessi contro i blancos.
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