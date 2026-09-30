Ronaldo-Portogallo, il caso si infiamma: lascia l'allenamento e va in hotel, cosa è successo

Ronaldo si allena da solo e lascia il campo

Ronaldo è arrivato allo stadio con il resto della Nazionale, ma circa trenta minuti prima dell'inizio della seduta pomeridiana ha iniziato a lavorare individualmente. La permanenza sul terreno di gioco, però, è durata pochi minuti. Come ricostruito da A Bola, il fuoriclasse portoghese avrebbe lasciato l’impianto per fare ritorno in hotel a bordo di un mezzo della Federazione. Alla base della decisione ci sarebbe il mancato gradimento per l’attrezzatura disponibile allo stadio, ritenuta necessaria per seguire il programma personalizzato previsto per il giocatore. Cristiano non si sarebbe quindi aggregato al resto del gruppo, proseguendo il lavoro in solitaria all’interno della palestra messa a disposizione dal Malmö.

Il confronto con Jorge Jesus e il dubbio contro la Danimarca

Prima dell'inizio dell'allenamento, il commissario tecnico Jesus avrebbe riunito la squadra per spiegare il programma della seduta e organizzare il lavoro in due gruppi: da una parte i calciatori impegnati nell’allenamento ordinario, dall’altra quelli destinati a un percorso individuale. In questo contesto, Ronaldo e il tecnico avrebbero avuto un breve colloquio in panchina. Successivamente, il portoghese ha lasciato l’Eleda Stadion senza unirsi alla sessione collettiva. La sua situazione resta dunque da monitorare in vista della prossima partita di Nations League contro la Danimarca. Dopo l’esclusione dall’ultima gara e il particolare allenamento svolto a Malmö, la presenza di Cristiano Ronaldo nel prossimo impegno del Portogallo rimane ancora in bilico. E il suo futuro con la nazionale resta una grande patata bollente.