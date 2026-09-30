Abodi, dal caso Malagò a Euro2032: "Mancini non è in discussione, a Ceferin dico..."

Abodi e il nuovo corso Italia

Italia divertente contro la Turchia, risorta dopo il ko con il Belgio e ora con la Francia all'orizzonte. Abodi risponde: "C’è una certa differenza… in parte la differenza la fa anche la qualità dell’avversario, ma io sono fiducioso. Prima della partita con la Turchia io avevo detto che ci voleva pazienza e che era necessario lasciare lavorare il gruppo. Intanto bisogna amare la maglia azzurra, amare questa squadra e l'allenatore perché soltanto con questo sentimento attorno alla squadra, e attorno anche all’Under 21 che si gioca l’Europeo che poi qualifica per le Olimpiadi di Los Angeles, si può dare quella serenità che i ragazzi devono avere. Tanto più perché adesso sono anche un po’ più giovani, ci sono tanti ragazzi che stanno facendo l’esordio con la maglia azzurra e quindi non bisogna essere critici, bisogna congelare le sensazioni degli anni passati, metterle da parte e ricominciare da capo, con un rapporto fiduciario nuovo". Ma contro la Turchia ci sono stati aspetti importanti: "Ripeto che va considerata la qualità dell’avversario, che non abbiamo fatto giocare, ma si può essere certi è che si è fatto tesoro della partita col Belgio, e Mancini e il suo staff hanno questa capacità. Io sono convinto che ragionando sui propri errori non li si ripete. Poi ci sono stati anche giocatori nuovi, che sono entrati in campo e che hanno dato il massimo. Qualcuno tornerà a casa come Raspadori, e mi dispiace perché sarebbe stato estremamente utile, però la parola ancora una volta è 'fiducia' accompagnata dalla passione che la maglia azzurra deve sempre generare".