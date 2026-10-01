Portogallo shock: la 7 di Cristiano Ronaldo riassegnata. E chi la indossa...

Sarà Rafael Leão a indossare la maglia nº 7 nella partita di Nations League che il Portogallo gioca stasera contro la Danimarca . La notizia è riportata dalla Rtp, la televisione pubblica portoghese, che cita fonti ufficiali della Uefa. La storica maglia nº 7 è appartenuta in tutti questi anni a Cristiano Ronaldo , che l'ha indossata ininterrottamente dal 2008 , quando la "ereditò" da Luís Figo. Questa decisione arriva dopo la rottura irreversibile consumatasi mercoledì sera fra CR7 e il ct della Nazionale portoghese Jorge Jesus. La leggenda del Portogallo ha addirittura lasciato il ritiro della nazionale, costringendo quindi il tecnico a delle scelte forzate in vista dei prossimi impegni.

Il caso Ronaldo

Il capitano della nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo, rischia una squalifica da uno a sei mesi, oltre a una sanzione pecuniaria, per aver abbandonato il ritiro della squadra. Lo ha confermato la Federazione calcistica portoghese (FPF), stando a quanto riporta la stampa locale. Secondo il Regolamento Disciplinare l'infrazione comporta conseguenze disciplinari immediate e severe: "Il giocatore che, regolarmente convocato, abbandona o non si presenta senza giustificazione ad un allenamento, una partita o un'attività delle nazionali o relativa alla rappresentanza sportiva della FPF o del Portogallo, è sanzionato con una sospensione da uno a sei mesi e, inoltre, se è un giocatore professionista, con una multa tra circa 500 e 1.000 euro".

Leao prende la storica 7 del Portogallo

Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale alla vigilia della partita contro la Danimarca sentendosi "tradito" dal ct Jorge Jesus che poche ore prima in conferenza stampa aveva annunciato che l'attaccante non sarebbe partito titolare. L'attaccante 41enne ha dichiarato che "a tempo debito" spiegherà al popolo portoghese i motivi" della sua decisione. Jesus aveva affermato di non avere intenzione di schierare Ronaldo dal primo minuto ma aveva smentito l'ipotesi di una lite tra i due. La maglia numero 7 del Portogallo, secondo la lista dei giocatori pubblicata dalla UEFA - cosa che avviene sempre la mattina della partita - sarà indossata da Rafael Leão. Il regolamento della Nations League prevede che i giocatori sul foglio di gara debbano essere numerati da 1 a 23. Per quanto riguarda le esclusioni per la partita di giovedì, la lista non presenta sorprese, dato che Jorge Jesus aveva convocato 25 giocatori, mentre la lista ufficiale può contenerne solo 23. L'allenatore aveva quindi dovuto escludere due giocatori nelle partite precedenti, ma ora non ha dovuto fare scelte, visto che Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro e Francisco Conceição è indisponibile per infortunio, come annunciato nella conferenza stampa del giorno precedente.