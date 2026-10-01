Prima gioia per la Germania di Woltemade. Pari Kosovo: Zhegrova dalla panchina. Koop spettatore

Prima gioia in Nations League per la Germania di Klopp e Woltemade - l'attaccante in forza alla Juve è partito dal 1' minuto - che supera la Serbia con il finale di 2-0: decidono l'incontro Bischof (39') e Wirtz (61'). Un successo che segue il pareggio con l'Olanda all'esordio e il ko interno con la Grecia, che a sua volta viene raggiunta nel finale dalla Oranje di Koopmeiners - rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro - che risponde al doppio vantaggio di Ioannidis (23') e Masouras (45'+2') con Van Dijk (59') e Reijnders (89'). Termina invece con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Israele e il Kosovo di Zhegrova - l'altro bianconero impegnato con le nazioni è subentrato al 76' - . E ancora, botta e risposta tra Danimarca e Portogallo - giunto a Copenaghen senza Cristiano Ronaldo - con gli uomini di Jorge Jesus che fanno bottino pieno grazie alle reti di Cancelo (13'), Ramos (25') e Vitinha (67') e Joao Felix (87'): 4-2 il finale.