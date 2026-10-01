Zidane: "Alla Juve sono diventato grande. Italia? Non è più la stessa". Poi ritorna su Materazzi...

"La testata a Materazzi nella finale del Mondiale 2006? Non ho rimorsi perché fa parte della mia carriera. Non ne sono fiero, lo dico ancora oggi, ma fa parte di un percorso. Non si possono fare solo cose belle, succede a tutti nella vita, ma adesso si va avanti e pensiamo a quello che succederà domani con la Nazionale, è su questo che mi concentro oggi". Così il ct della Francia Zinedine Zidane in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga in Nations League contro l'Italia .

"Le immagini me lo ricordano sempre, vanno in onda dappertutto, però non ho fatto solo questo, ci sono immagini di me più belle - ha aggiunto Zizou - Penso a quelle positive". "La Juve e l'Italia sono state molto speciali per me, è lì che sono diventato un giocatore importante". Sull'esperienza alla Juventus: "Lippi? Mi ispiro a tutti gli allenatori, ne ho avuti di incredibili e Lippi è uno di questi, soprattutto sul piano tattico - ha spiegato - Gli italiani non sono secondi a nessuno da questo punto di vista, e quella cosa me la sono tenuta".