Ronaldo, Jesus dribbla le domande ma non Hojlund: esultanza con dedica e spinta a fine partita!

Il "caso" Ronaldo continua a dilagare in Portogallo , con la vittoria della nazionale di Jorge Jesus contro la Danimarca per 4-2 che sembra essere quasi passata in secondo piano. Il tecnico portoghese ha parlato al termine dell'incontro, rispondendo ad una domanda che riguarda il leggendario numero 7 del Portogallo: " Se la questione Ronaldo mi mette in difficoltà? Quello che mi mette in difficoltà è non sapere come mettere in campo i miei giocatori. Se ho la squadra in mano? Penso di si. Ho un gruppo che crede nelle mie idee e siccome hanno molta qualità individuali, le cose poi diventano ovviamente più facili. Dobbiamo essere concentrati sulla prossima partita al Dragao, come abbiamo fatto nella partita contro la Danimarca, poi dopo la prossima partita parlerò di quant'è successo". Queste le parole del tecnico lusitano, che ha preferito sorvolare su un tema che ha creato non poco caos nel calcio.

Veiga: "Questione Ronaldo? Non posso parlare..."

Tra i calciatori che hanno commentato la vicenda CR7-Portogallo, non si può non fare riferimento a Renato Veiga, difensore ex Juventus partito in campo da titolare nella sfida vinta contro la Danimarca per 4-2. Il centrale portoghese ha affermato: "È stata una prestazione davvero convincente contro un avversario molto ostico, su un campo molto difficile. Abbiamo già giocato qui e abbiamo faticato. È stata una prestazione collettiva molto completa, una grande partita da parte nostra, anche se non so se sia stata la migliore perché abbiamo giocato tre grandi partite. Ne manca solo una per concludere questo ritiro con la nazionale." Su CR7 ha affermato: "Sono molto vicino a Cristiano Ronaldo e lui sa che gli voglio molto bene, ma mi è stato detto che non posso parlare della questione, quindi...". I giornalisti hanno provato poi ad ottenere ulteriori informazioni dal difensore portoghese, il quale ha difeso a spada tratta l'incolumità di Cristiano Ronaldo affermando: "Non posso parlarne, mi dispiace, non posso proprio dirlo".

Ramos: "Ciò che è successo non ci ha influenzato"

"Quello che è successo non ci ha influenzato. Il gol di punta? Lo provo spesso in allenamento". Così il "milanista" Goncalo Ramos, a proposito della "partenza" di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato a sorpresa il ritiro della Nazionale portoghese, dopo la vittoria di ieri sera, in Nations League, in trasferta, contro la Danimarca, per 4-2. Nel poker del Portogallo anche un gol del "ritrovato" attaccante rossonero, con l'assenza di CR7 che ha inevitabilmente consegnato il ruolo da titolare al centravanti del Milan nello scacchiere di Jorge Jesus. Per Ramos due gol e un assist all'attivo nelle ultime tre partite di Nations League.

Ronaldo, vedi Hojlund: esultanza alla CR7 e spintone a Jesus

Tributo per CR7, invece, da parte di Rasmus Hojlund. Il centravanti del Napoli ha siglato una delle reti dei danesi, precisamente quella del momentaneo 2-2, e ha esultato alla Ronaldo - il cui numero di maglia è stato già prelevato da un altro calciatore -, proprio in onore del "grande assente" della serata. "Volevo solo dedicare il mio gol al mio idolo, per tutto quello che sta passando in questo periodo della sua carriera: non sarà mai dimenticato", ha affermato a fine gara Hojlund. Proprio il centravanti del Napoli si è reso protagonista di un episodio particolare, oltre al sopracitato relativo all'esultanza in stile CR7. Il danese, a fine partita, ha prima stretto la mano a Jorge Jesus, allontanandolo poi prepotentemente con una spinta sul petto. Un comportamento che racchiude tutta la rabbia di Hojlund in merito a quello che è stato finora l'atteggiamento mostrato dal tecnico portoghese nei confronti della leggenda - nonché capitano - del Portogallo, Cristiano Ronaldo. Il danese ha infatti preso in maniera assoluta le difese dell'attaccante lusitano, che non ha ovviamente preso parte al match disputatosi ieri tra Danimarca e Portogallo.