Ronaldo-Jorge Jesus, bufera Portogallo. Insulti e polizia: “Tu non vali niente”

Non è stato un rientro tranquillo quello del Portogallo a Porto, dove la nazionale è arrivata per preparare il prossimo impegno di Nations League. All'aeroporto Francisco Sá Carneiro si sono registrati momenti di tensione, con alcuni tifosi che hanno contestato duramente il commissario tecnico Jorge Jesus . Al centro delle proteste c'è soprattutto la recente e brusca separazione da Cristiano Ronaldo . La squadra, attesa domenica all'Estádio do Dragão per la sfida contro la Norvegia, ha lasciato lo scalo sotto la scorta delle forze dell'ordine.

Le dure parole rivolte a Jorge Jesus

Mentre i giocatori e lo staff si dirigevano verso il pullman, un tifoso ha indirizzato al ct una lunga serie di insulti, esprimendo apertamente la propria rabbia per la gestione del caso Ronaldo. "Non vali nulla! Sei una vergogna! Hai un ego grande quanto la Torre Eiffel! Non vali nemmeno un'unghia di CR7, nemmeno la più piccola unghia del piede! Non vali niente", ha urlato il sostenitore, come riportato dal quotidiano portoghese A Bola.

La contestazione è poi proseguita con un riferimento al peso di Ronaldo nella storia dello sport nazionale: "È il più grande atleta portoghese di tutti i tempi! Sei una vergogna! Mettiti un po' di sale in testa!". Infine, il tifoso ha attaccato Jesus anche sul tema dell'autostima: "Vai a fare un'altra conferenza stampa a dire che sei il migliore! Oggi ti porto in cima alla Torre dei Clérigos, così il tuo ego potrà gonfiarsi ancora di più!".

Jorge Jesus-Cristiano Ronaldo: cos'è successo

"Decido io chi gioca". È iniziato tutto da qui e da queste parole durante la conferenza pre sfida contro la Danimarca di Nations League. Jorge Jesus incalzato dalla domanda dei giornalisti presenti ha risposto così su Cristiano Ronaldo. I due, in precedenza, hanno avuto un colloquio sul campo di allenamento e l'attaccante poi non si è allenato con il resto del gruppo, anzi... Ha chiamato il jet privato per farsi venire a prendere e ha lasciato proprio la nazionale portoghese. Questo ha fatto scattare subito l'ira dei tifosi del Portogallo oltre a un messaggio social dello stesso CR7.