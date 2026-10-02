Adzic show, Juve guarda che doppietta: Vucinic vola con il Montenegro, Lettonia ko
RIGA (Lettonia) - Un incontenibile Vasilije Adzic permette al Montenegro di fare tre su tre e di prendersi la vetta del Gruppo 2 della Lega C di Nations League. Il gioiello della Juventus, girato in estate al Sassuolo, impreziosisce il suo avvio di stagione mettendo a segno una decisiva doppietta per il ct Vucinic nella trasferta di Riga. 0-2 il finale per il Montenegro con Adzic autore della prima rete al 3' con un diagonale impeccabile in area di rigore, al 55' il bis con un destro potente sotto la traversa. La Lettonia di Nicolato accorcia nel finale con Strods, ma non basta ad evitare il ko.
Le altre partite
Ad inseguire il Montenegro primo a punteggio pieno c'è Cipro che supera per 2-0 l'Armenia a Nicosia: Konomis e Kakoullis mettono in discesa la partita prima dell'espulsione di Pileas che complica la ripresa cipriota senza però influenzare il risultato finale. Nella terza giornata del Gruppo 3, all'Astana Arena di Nur-Sultan, la Moldavia centra la prima vittoria superando 2-1 il Kazakistan con le reti di Clescenco e Popescu. Di Alip la rete dei padroni di casa.
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