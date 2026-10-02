Mancini gongola: “Passo avanti, l’Italia è andata in Francia per far gol”

Le parole di Mancini

"Sapevamo che sarebbe stata durissima, siamo stati bravi a rimanere concentrati e abbiamo fatto una partita veramente dura. La squadra ha fatto tutto perfettamente. I ragazzi hanno difeso da squadra e attaccato da squadra, sicuramente una serata molto positiva. Volevo venisse fatto un altro passo di miglioramento nel nostro percorso. Mi è piaciuto come abbiano tentato di giocare nonostante non fosse così semplice contro una squadra di grandi campioni". Questo il commento di Mancini che ha aggiunto: "Mi è piaciuto che abbiamo provato a giocare contro una squadra piena di campioni. Siamo riusciti a giocare, quando abbiamo dovuto soffrire abbiamo sofferto, ma abbiamo avuto l'occasione di provare a fare gol più di una volta".

La soddisfazione di Bastoni

"Una ripartenza con due gol sicuramente non me l'aspettavo, ma non ho mai perso la fiducia in me stesso. Non lascio che siano uno o due episodi a rovinare la mia carriera. Ho sempre avuto fiducia in me stesso e grazie alla mia famiglia sono riuscito ad andare oltre gli episodi brutti". Così il difensore della Nazionale, Alessandro Bastoni, ai microfoni Rai dopo l'1-1 con la Francia in Nations League, in cui ha siglato il gol del pareggio. "Se abbiamo creduto alla vittoria? Ci abbiamo creduto dall'inizio, perché nonostante loro avessero più possesso, le occasioni più grandi le abbiamo avute noi - aggiunge -. Non deve essere un punto di arrivo ma ci deve dare grande consapevolezza, perché se abbiamo fatto questa prestazione con la Francia possiamo farla con chiunque". Poi ancora: "E' stata una partita dura, lo sapevamo. Sono felice della prestazione della squadra, abbiamo lottato e sofferto, abbiamo forse rovinato l'obiettivo della Francia di stasera, perché sembrava già una grande festa. Sono molto orgoglioso. Secondo gol di seguito? Sicuramente fa piacere, però quando ho segnato ho subito pensato di non prenderne un altro, altrimenti sarebbe stato inutile. Sono felice del mio gol che ha aiutato la squadra a raggiungere l'obiettivo", conclude Bastoni.