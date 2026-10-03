Ronaldo, Jorge Jesus rompe il silenzio. E Bruno Fernandes: "Gli ho detto che…"

Impossibile non parlare del caso Cristiano Ronaldo , anche se tra poche ore il Portogallo dovrà vedersela contro la Norvegia di Haaland. Il fuoco arde intorno alla nazionale di Jorge Jesus , attaccato anche dai suoi stessi tifosi per l'atteggiamento avuto con la leggenda portoghese. La conferenza stampa alla vigilia si è trasformata così in un dibattito sulla vicenda e ne ha preso parte anche Bruno Fernandes, che ha rivelato di aver parlato già con il suo capitano. Anche il ct dei rossoverdi ha fatto il punto della vicenda, rimandando però la questione e ribadendo la sua autorità.

Jorge Jesus e la riconciliazione con Cristiano Ronaldo

Il tema principale della conferenza stampa è stato Cristiano Ronaldo: "Se sono aperto alla riconciliazione? L'attenzione deve essere rivolta alla Nazionale, in questo caso alla Norvegia, a ciò che dobbiamo fare bene, a ciò che anche i nostri giocatori devono fare bene, in armonia con la bandiera. Non si tratta di ignorare Cristiano Ronaldo, è un simbolo della Nazionale e del Portogallo. Dopo la partita, ci sarà tutto il tempo per parlarne".

Poi ha aggiunto e ribadito: "Ora mi concentrerò su quello che ho detto: la squadra, l'avversario. La Norvegia è, a mio parere, una delle prime cinque squadre in Europa, con ottimi giocatori. Dobbiamo rimanere concentrati e so qual è il problema in questo momento. Poi avremo tempo per analizzare cosa succederà".