Inghilterra senza pietà, 7 schiaffi alla Croazia! Notte da incubo a Rijeka

L' Inghilterra travolge 7-0 la Croazia nella terza giornata della fase a gironi di Nations League. A Rijeka, la nazionale di Tuchel chiude la pratica già nel primo tempo, dove vanno in gol Kane , Bellingham , Gordon e Saka . Nella ripresa il centravanti del Bayern e l'ala dell' Arsenal realizzano anche la doppietta personale e nel finale c'è gloria anche per il subentrato Rogers , che rende ancor più umiliante il passivo. La classifica del girone vede ora gli inglesi in testa a quota 6 assieme alla Spagna , che però deve ancora giocare stasera alle 20:45 in casa contro la Repubblica Ceca (ultima con 0 punti), mentre i croati rimangono a quota 3.

Gli altri risultati

Nel pomeriggio si sono svolte 4 partite nella Lega C. Nel Gruppo 1, la Finlandia supera 2-1 in casa l'Albania, passata in vantaggio subito con Manaj ma rimontata dalla doppietta di Walta; la Bielorussia vince in casa 4-0 contro San Marino (doppietta di Kontsevoy, poi Shumansky ed Ebong) e sale a 4 punti a -2 dall'Albania, mentre la Finlandia ora è in testa con 7 e San Marino chiude il girone con 0 punti. Nel Gruppo 4, successi interni per Estonia (1-0 sul Lussemburgo) e Islanda (3-0 alla Bulgaria): il girone vede l'Islanda in testa con 7 punti, seguita da Estonia (5), Lussemburgo (3) e Bulgaria (1). Per quanto riguarda la Lega B, stasera alle 20:45 scende in campo il Gruppo 1 con Macedonia del Nord-Scozia e Svizzera-Slovenia.