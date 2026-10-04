Zidane prende le distanze da Jorge Jesus: "Ronaldo va omaggiato. Più rispetto perché…"

Il futuro di Cristiano Ronaldo con la nazionale portoghese è finito al centro delle discussioni dopo la clamorosa rottura con il commissario tecnico Jorge Jesus . I tifosi si sono schierati dalla parte della leggenda e anche Bruno Fernandes in conferenza ha certo di mediare e placare le fiamme . Una situazione delicata, sulla quale è intervenuto anche il ct della Francia, Zinedine Zidane, alla vigilia della sfida contro il Belgio. Zizou ha voluto sottolineare il valore della carriera dei CR7 e il legame costruito con lui nel corso degli anni.

Zidane, omaggio a Ronaldo

"Bisogna rendere omaggio alla sua grande carriera nel modo giusto". Così il commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane, in conferenza stampa in merito al probabile addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale portoghese dopo la clamorosa rottura di mercoledì scorso con il suo ct, Jorge Jesus. E detto dal fuoriclasse francese fa ancora più effetto visto come è terminata la sua carriera nella finale del 2006 con la testata a Materazzi e il rosso diretto. Poi ha continuato: "Ho avuto la fortuna di averlo con me e ciò che ha fatto è eccezionale. Mi ha fatto vincere cose incredibili. Quindi, tanto di cappello a Cristiano. Nutro sempre grande rispetto per tutti i giocatori in generale, ma ancora di più per quelli con cui ho condiviso un percorso, e in particolare per Cristiano, che ci ha fatto vincere molto".

Francia-Belgio, Zidane annuncia il turnover

Archiviato il riferimento a Ronaldo, Zidane ha poi spostato l'attenzione sulla prossima sfida della Francia contro il Belgio, in programma domani allo Stade de France. Il commissario tecnico ha annunciato alcuni cambiamenti rispetto alla formazione che venerdì scorso ha pareggiato 1-1 contro l'Italia, spiegando la necessità di gestire le energie dopo una serie ravvicinata di impegni: "Ci saranno dei cambiamenti, questo è certo; è la nostra quarta partita di fila, quindi non bisogna fare mosse azzardate. Faremo cambi intelligenti e, soprattutto, volti a essere competitivi. Tutti sono importanti in questa squadra. È questo che voglio trasmettere ai miei giocatori. Voglio poter contare su tutti", ha spiegato il ct, che aveva già attuato un ampio turnover lunedì scorso nella prima partita con i belgi, vinta per 1-0, tre giorni dopo il successo in Turchia.

La Francia dopo tre partite è prima nel girone con sette punti, davanti al Belgio con sei e all'Italia con 4. Ultima resta la Turchia, ancora a quota zero. In vista dell'ultima partita del suo primo ritiro alla guida dei "Bleus", il tecnico si è detto "soddisfatto" dello "spirito" del gruppo: "È stato fantastico stare con i giocatori per 15 giorni. È frustrante che tutto stia per finire. Bisogna fare un ultimo sforzo per chiudere questo ritiro con soddisfazione. I giocatori hanno lavorato bene e sarebbe bello concludere con una vittoria", ha concluso Zidane.