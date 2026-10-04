Modric incredulo: "Non mi sono mai vergognato così. Difficile trovare una spiegazione"
"E' difficile trovare una spiegazione per una prestazione come la nostra. Non c'è stata aggressività, non c'è stato spirito di squadra. Devo dire che sono qui da 20 anni, ma è la prima volta che provo vergogna dopo una partita". Luka Modric ci mette la faccia e si presenta davanti alla stampa dopo l'umiliante 0-7 subito dalla sua Croazia a Rijeka contro l'Inghilterra. "Si può perdere, non è un problema, in questo momento loro sono più forti. Ma perdere in questo modo e gettare via così la reputazione che abbiamo costruito con tanta fatica in tutti questi anni, questo è inaccettabile. E' la prima volta in 20 anni che sono qui che provo proprio vergogna. Sembrava che giocassimo con quattro o cinque giocatori in meno. E' stata davvero una serata catastrofica" le parole del centrocampista del Milan.
Modric: "Dobbiamo rialzarci"
Il croato, però, precisa: "non dobbiamo puntare il dito gli uni contro gli altri e cercare i colpevoli, ma dobbiamo essere uniti in questo momento, come lo siamo sempre stati. Dobbiamo rialzarci, ricompattarci, restare uniti perché ci aspetta di nuovo una partita molto difficile a Spalato - il riferimento alla prossima sfida con la Spagna - e dobbiamo mostrare il nostro vero volto, quello che abbiamo in questo momento. Dimostrare che dentro di noi ci sono ancora grinta e orgoglio. L'unica cosa che possiamo fare è chiedere scusa. Spero che i tifosi a Spalato saranno al nostro fianco, che ci sosterranno, che ci trascineranno. Spero che riusciremo a ripagarli nel miglior modo possibile", l'auspicio di Modric.
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