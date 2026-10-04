Modric incredulo: "Non mi sono mai vergognato così. Difficile trovare una spiegazione"

"E' difficile trovare una spiegazione per una prestazione come la nostra. Non c'è stata aggressività, non c'è stato spirito di squadra. Devo dire che sono qui da 20 anni, ma è la prima volta che provo vergogna dopo una partita". Luka Modric ci mette la faccia e si presenta davanti alla stampa dopo l'umiliante 0-7 subito dalla sua Croazia a Rijeka contro l'Inghilterra. "Si può perdere, non è un problema, in questo momento loro sono più forti. Ma perdere in questo modo e gettare via così la reputazione che abbiamo costruito con tanta fatica in tutti questi anni, questo è inaccettabile. E' la prima volta in 20 anni che sono qui che provo proprio vergogna. Sembrava che giocassimo con quattro o cinque giocatori in meno. E' stata davvero una serata catastrofica" le parole del centrocampista del Milan.