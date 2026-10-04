Kosovo, pari con l'Austria: Zhegrova brilla, tante giocate e che assist! Azerbaigian e Malta ok

Il Kosovo pareggia 1-1 con l'Austria nella quarta giornata della fase a gironi di Nations League. A Pristina si gioca per il Gruppo 3 di Lega B, succede tutto nel secondo tempo: al 70' il vantaggio dei padroni di casa con Fisnik Asllani, appena entrato al posto di Muriqi e servito da Zhegrova, all'85' il pari degli ospiti firmato da Christoph Lang su assist di Kalajdzic. Assist vincente e ottima prestazione di Zhegrova, sempre nel vivo del gioco e il più attivo dei suoi con tante giocate di qualità. L'esterno della Juventus ha giocato 81 minuti prima di essere sostituito da Krasniqi.