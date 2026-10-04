Kosovo, pari con l'Austria: Zhegrova brilla, tante giocate e che assist! Azerbaigian e Malta ok
Il Kosovo pareggia 1-1 con l'Austria nella quarta giornata della fase a gironi di Nations League. A Pristina si gioca per il Gruppo 3 di Lega B, succede tutto nel secondo tempo: al 70' il vantaggio dei padroni di casa con Fisnik Asllani, appena entrato al posto di Muriqi e servito da Zhegrova, all'85' il pari degli ospiti firmato da Christoph Lang su assist di Kalajdzic. Assist vincente e ottima prestazione di Zhegrova, sempre nel vivo del gioco e il più attivo dei suoi con tante giocate di qualità. L'esterno della Juventus ha giocato 81 minuti prima di essere sostituito da Krasniqi.
La situazione del girone
Con questo risultato il Kosovo fallisce l'aggancio all'Austria e va a 5 punti in classifica, con la nazionale di Rangnick in testa a quota 8. L'Irlanda, terza con 4 punti, può portarsi a ridosso della vetta in caso di vittoria contro Israele (fischio d'inizio stasera alle 20:45).
Le altre partite
Per quanto riguarda la Lega D, l'Azerbaigian vince 1-0 in casa con la Lituania nel gruppo 2 grazie al gol di Khaybulaev. Con lo stesso punteggio Malta si impone in casa contro Andorra per quel che riguarda il gruppo 1: decide la rete di Teuma.
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