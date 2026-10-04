Montella polemico attende l'Italia: "Azzurri competitivi e grande allenatore. Qualcuno mi derideva..."

"È un momento particolare. Siamo arrivati a questo livello tutti insieme. In queste partite abbiamo sbagliato soltanto il primo tempo con l'Italia, per il resto sono state partite equilibrate. Sicuramente è un momento difficile, ma noi vogliamo portare esperienza da questa competizione. Nella nostra storia non era mai successo di giocare così tante partite a questi livelli". Così il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Italia in programma domani sera a Bologna. Attaccato duramente a seguito del ko con il Belgio , il ct è costretto a fare risultato se non vuole retrocedere in Lega B: i turchi sono ancora fermi a 0 punti dopo le prime 3 partite.

"L'Italia? Lo avevo detto..."

"Io alla vigilia della scorsa partita avevo detto che l'Italia era altamente competitiva e qualcuno mi ha deriso - rimarca Montella -. Penso sia una squadra importante con un grande allenatore, che ha trovato stabilità, continuità e compattezza che nella prima partita non si era vista". Poi sulle possibili dimissioni del presidente della Federazione: "Non so le dinamiche della federazione. Io posso dire che sono motivato e mi sto godendo questa competizione, perché ci siamo arrivati con me alla guida. Ringrazio i calciatori, è un'esperienza sia per me che per i calciatori". Quanto alla probabile formazione e alla scelta in attacco: "Concretizziamo veramente poco rispetto a quanto creiamo, questa è una costante. Qualcosa ci inventeremo", conclude il ct della Turchia.