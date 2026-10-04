Portogallo rimonta Norvegia, Conceicao espulso! Koopmeiners trascina l’Olanda, Germania pari con la Grecia
Il Portogallo di Jorge Jesus - e non di Cristiano Ronaldo - vince e convince contro la Norvegia di Haaland. Gli ospiti si portano in vantaggio al 36' grazie alla rete di Ajer, ma i lusitani non ci stanno e riportano subito la gara in parità al 38' grazie alla rete di Joao Cancelo, ammonito anche a 12' dall'inizio del match. Il secondo tempo è a tema Serie A: prima Goncalo Ramos segna la rete del vantaggio definitivo per il Portogallo al 79', poi all'86' lo juventino Francisco Conceicao riceve una doppia ammonizione per condotta antisportiva. Nonostante l'inferiorità numerica, la nazionale di Jorge Jesus porta a casa altri tre punti, ancora una volta senza CR7. A vincere è anche la Danimarca di Hojlund - il quale proprio il Portogallo ha emulato il 'sium' di Ronaldo - che con un calcio di rigore al 75' stende il Galles.
Olanda, Koopmeiners trascinatore contro la Serbia
Al Philips Stadion di Eindhoven, nella quarta giornata del girone 2 della Nations League A, l'Olanda di Xavi, reduce dal pari in rimonta in trasferta contro la Grecia, ha battuto per 2-1 la Serbia. A firmare il successo degli "Orange" lo juventino Koopmeiners e l'ex Bologna Zirkzee, su servizio del figlio d'arte van Bommel. Nel mezzo la rete del momentaneo 1-1 dei serbi, siglato da Cvetkovic. Nell'altra sfida del girone, dopo lo smacco subito una settimana fa ad Augsburg, la Germania deve rinviare l'appuntamento con la rivincita e pareggia 0-0 contro la Grecia, che domenica scorsa si era imposta a sorpresa in casa dei tedeschi. A Salonicco, nella Nazionale di Klopp in scena nella ripresa lo juventino Woltemade; mentre nel team ellenico ha giocato titolare il romanista Koulierakis, con il laziale Mandas e l'attaccante del Como Douvikas in panchina.
Pari tra Irlanda e Israele
A una settimana dalla sfida di Debrecen vinta nettamente dai Boys in Green, Irlanda e Israele si ritrovano sul neutro di Backa Topola, in Serbia - sede scelta dalla Federcalcio irlandese per gestire meglio la sicurezza, tanto che si è giocato anche a porte chiuse -, dopo un'altra vigilia tesa. La conferenza stampa del ct Halgrimsson è stata interrotta a seguito di un paio di domande da parte di reporter israeliani, che tiravano in ballo l'incidente aereo avvenuto in settimana in Medio Oriente e i presunti insulti razzisti dei calciatori irlandesi ai rivali. Alla TSC Arena, stasera, è finita 1-1. Avanti l'Irlanda, nel primo tempo, con rete dagli undici metri di Parrott; risposta dell'Israele, nella ripresa, con il gol di Peretz. All'andata l'Irlanda aveva sciolto le riserve solo alla vigilia, con una votazione fra i giocatori, che poi avevano giocato col lutto al braccio, negando la stretta di mano agli avversari e chinando il capo durante l'esecuzione dell'inno israeliano. Stessa cosa è successa al ritorno, in segno di "rispetto" per le vittime nella Striscia di Gaza del 7 ottobre 2023: di nuovo lutto al braccio, capo chinato durante gli inni e nessuna stretta di mano.
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