Portogallo rimonta Norvegia, Conceicao espulso! Koopmeiners trascina l’Olanda, Germania pari con la Grecia

Il Portogallo di Jorge Jesus - e non di Cristiano Ronaldo - vince e convince contro la Norvegia di Haaland. Gli ospiti si portano in vantaggio al 36' grazie alla rete di Ajer, ma i lusitani non ci stanno e riportano subito la gara in parità al 38' grazie alla rete di Joao Cancelo, ammonito anche a 12' dall'inizio del match. Il secondo tempo è a tema Serie A: prima Goncalo Ramos segna la rete del vantaggio definitivo per il Portogallo al 79', poi all'86' lo juventino Francisco Conceicao riceve una doppia ammonizione per condotta antisportiva . Nonostante l'inferiorità numerica, la nazionale di Jorge Jesus porta a casa altri tre punti, ancora una volta senza CR7 . A vincere è anche la Danimarca di Hojlund - il quale proprio il Portogallo ha emulato il 'sium' di Ronaldo - che con un calcio di rigore al 75' stende il Galles .

Olanda, Koopmeiners trascinatore contro la Serbia

Al Philips Stadion di Eindhoven, nella quarta giornata del girone 2 della Nations League A, l'Olanda di Xavi, reduce dal pari in rimonta in trasferta contro la Grecia, ha battuto per 2-1 la Serbia. A firmare il successo degli "Orange" lo juventino Koopmeiners e l'ex Bologna Zirkzee, su servizio del figlio d'arte van Bommel. Nel mezzo la rete del momentaneo 1-1 dei serbi, siglato da Cvetkovic. Nell'altra sfida del girone, dopo lo smacco subito una settimana fa ad Augsburg, la Germania deve rinviare l'appuntamento con la rivincita e pareggia 0-0 contro la Grecia, che domenica scorsa si era imposta a sorpresa in casa dei tedeschi. A Salonicco, nella Nazionale di Klopp in scena nella ripresa lo juventino Woltemade; mentre nel team ellenico ha giocato titolare il romanista Koulierakis, con il laziale Mandas e l'attaccante del Como Douvikas in panchina.

Pari tra Irlanda e Israele

A una settimana dalla sfida di Debrecen vinta nettamente dai Boys in Green, Irlanda e Israele si ritrovano sul neutro di Backa Topola, in Serbia - sede scelta dalla Federcalcio irlandese per gestire meglio la sicurezza, tanto che si è giocato anche a porte chiuse -, dopo un'altra vigilia tesa. La conferenza stampa del ct Halgrimsson è stata interrotta a seguito di un paio di domande da parte di reporter israeliani, che tiravano in ballo l'incidente aereo avvenuto in settimana in Medio Oriente e i presunti insulti razzisti dei calciatori irlandesi ai rivali. Alla TSC Arena, stasera, è finita 1-1. Avanti l'Irlanda, nel primo tempo, con rete dagli undici metri di Parrott; risposta dell'Israele, nella ripresa, con il gol di Peretz. All'andata l'Irlanda aveva sciolto le riserve solo alla vigilia, con una votazione fra i giocatori, che poi avevano giocato col lutto al braccio, negando la stretta di mano agli avversari e chinando il capo durante l'esecuzione dell'inno israeliano. Stessa cosa è successa al ritorno, in segno di "rispetto" per le vittime nella Striscia di Gaza del 7 ottobre 2023: di nuovo lutto al braccio, capo chinato durante gli inni e nessuna stretta di mano.