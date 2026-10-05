"Torna a casa, sei finito!": pure i bambini sfottono il ct della Croazia

Nonostante abbia incassato la più pesante sconfitta nella storia della Nazionale croata (0-7 a Fiume dall’ Inghilterra ) il ct spalatino Slaven “Nane” Bilić , 58 anni, non è stato silurato dal presidente federale né ha pensato a fare un passo indietro. Uno “status quo” che lascia di stucco i tifosi biancorossi, increduli così come lo erano stati sabato nel vedere la porta di Livaković “crivellata” dai gol di Kane (2), Saka (2), Bellingham , Gordon e Rogers . Sconfitta dalle proporzioni inaccettabili per il popolo croato che ha ancora ben impresso il ricordo dello squadrone che nel 2023 arrivò 2° in Nations League (sconfitto 5-4 ai rigori dalla Spagna ), che fu 3° ai Mondiali ’22 e argento in quelli russi sempre sotto la guida di Zlatko Dalić . L’esperimento del suo successore in panchina, combinare veterani e giovani, s’è rivelato un fallimento. La Nazionale dalla maglia a scacchi ha incassato 11 gol nelle ultime 2 partite (4 dalla Spagna a Siviglia martedì scorso prima di colare a picco sotto le bordate inglesi) evidenziando una clamorosa mancanza d’intesa tra i giocatori e i reparti.

Jurcic: "Avrei demolito lo spogliatoio"

Domani Modrić & Co. torneranno in campo ancora in casa, al “Poljud” di Spalato, per il ritorno contro la super Spagna campione del mondo imbattuta da 41 partite. Un altro tracollo e davvero non si vede come il presidente Marijan Kustić, ex membro del Parlamento croato, amico di Čeferin, possa ancora continuare con Bilić che sta esponendo la Nazionale (scesa ora al 14° posto nel “ranking” Fifa, un solo gradino sopra l’Italia) a figuracce in serie. La Selezione biancorossa ha subìto pure gli sfottò dei 6.000 bambini accorsi allo stadio Rujevica di Fiume per colmare gli spalti che sarebbero rimasti vuoti causa squalifica del campo per intemperanze dei tifosi in occasione del match con la Francia dell’anno scorso. Le porte si sono schiuse – Uefa benedicente – di fronte all’arrivo degli scolari. I quali hanno però preso a cantare cori contro il ct tipo “Tu sei finito” o “Torna a casa, vattene!”. Sul sito di “Index”, principale portale d’informazione in Croazia, l’editorialista Marko Silov ha stroncato senza mezzi termini Bilić: «La Nazionale non ha bisogno di lui. L’Inghilterra ha creato 12 occasioni da gol e tirato 10 volte in porta contro un solo tiro dei nostri». E l’allenatore Krunoslav Jurčić (ex centrocampista di Toro e Samp) ha tuonato: «Fossi stato lì, nell’intervallo avrei demolito lo spogliatoio». Jurčić ha appena concluso la sua avventura egiziana alla guida dei Pyramids e potrebbe essere uno dei candidati alla sostituzione di Bilić insieme a Bjelica (ex Spezia, Union Berlino, Dinamo Zagabria) e all’attuale ct dell’Under 21 biancorossa, Ivica Olić.