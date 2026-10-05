Poker Francia, Olise e Doue ribaltano il Belgio: Zidane in testa al gruppo dell'Italia

PARIGI (Francia) - A comandare il Gruppo 1 dell'Italia è la Francia di Zidane che al Parco dei Principi supera in rimonta il Belgio. Una serata complicata per i transalpini con le mosse del nuovo ct a risultare decisive nel finale. Ci prova la Francia con Barcola e Lepaul, ma al 35' passano gli ospiti: imbucata di Lavia per Lukebakio che si presenta davanti a Maignan e infila alle spalle del portiere del Milan. Nella ripresa Les Bleus tentano la via del pari con Koné, Lepaul e Cherki senza trovarla. Zidane prove allora le carte Olise e Doue e viene ripagato. Il gioiello del Psg firma il pari al 77', all'81' Cherki la ribalta e tra l'88' e il 91' è Olise a calare il poker che chiude l'incontro. Italia che ne approfitta e sorpassa il Belgio al secondo posto.