Poker Francia, Olise e Doue ribaltano il Belgio: Zidane in testa al gruppo dell'Italia
PARIGI (Francia) - A comandare il Gruppo 1 dell'Italia è la Francia di Zidane che al Parco dei Principi supera in rimonta il Belgio. Una serata complicata per i transalpini con le mosse del nuovo ct a risultare decisive nel finale. Ci prova la Francia con Barcola e Lepaul, ma al 35' passano gli ospiti: imbucata di Lavia per Lukebakio che si presenta davanti a Maignan e infila alle spalle del portiere del Milan. Nella ripresa Les Bleus tentano la via del pari con Koné, Lepaul e Cherki senza trovarla. Zidane prove allora le carte Olise e Doue e viene ripagato. Il gioiello del Psg firma il pari al 77', all'81' Cherki la ribalta e tra l'88' e il 91' è Olise a calare il poker che chiude l'incontro. Italia che ne approfitta e sorpassa il Belgio al secondo posto.
Gli altri risultati
In Lega B nel Gruppo 4 la Bosnia senza Alajbegovic supera di misura la Polonia a Zenica grazie a un rigore di Basic all'84' e insegue la Svezia che passa in Romania per 1-0 col solito Gyokeres. Nel Gruppo 2 resta al comando l'Irlanda del Nord che fa 0-0 in casa con la Georgia, al secondo posto l'Ungheria che batte 2-1 l'Ucraina. Nel gruppo 2 di Lega C resta in vetta il Montenegro nonostante lo 0-0 interno con l'Armenia. Non brilla questa volta la stella di Adzic. Nello stesso girone la Lettonia di Paolo Nicolato perde 2-1 a Nicosia contro il Cipro.
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