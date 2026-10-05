Nations League: Italia prima, seconda o terza nel girone? Cosa succede e perché è importante

L'Italia di Roberto Mancini chiude la serie delle prime quattro partite di Nations League con la vittoria a Bologna contro la Turchia. Il nuovo corso del ct era partito con il ko all'Olimpico con il Belgio, poi il poker a Bursa, il pari al Parco dei Principi con la Francia e il successo del Dall'Ara hanno portato gli azzurri al secondo posto a quota 7 punti. 3 in meno della Francia di Zidane prima, ma uno in più dei Diavoli Rossi di Van Bommel. Un ottimo risultato ottenuto in attesa degli appuntamenti di novembre, con un le prime due posizioni da difendere per dei motivi ben precisi. Eccoli.

Primo e secondo posto: gli scenari

Per l’Italia, chiudere il girone di Nations League al primo o al secondo posto avrebbe un peso che va ben oltre il semplice risultato nella competizione. In entrambi i casi gli Azzurri otterrebbero infatti la qualificazione ai quarti di finale, da disputare a marzo con gare di andata e ritorno; il passaggio del turno consentirebbe inoltre di restare pienamente in corsa per la Final Four di giugno. Ma l’aspetto più importante riguarda soprattutto il percorso verso il prossimo Mondiale: arrivare tra le prime due del girone permetterebbe all’Italia di essere testa di serie, quindi in prima fascia, al sorteggio delle qualificazioni mondiali. Un vantaggio tutt’altro che secondario, perché significherebbe evitare in partenza molte delle nazionali più forti e affrontare un girone teoricamente più favorevole. Il primo posto garantirebbe inoltre una posizione ancora più solida nel quadro complessivo del sorteggio.

Incubo terzo posto

Il quadro cambierebbe sensibilmente con un terzo posto. L’Italia non accederebbe ai quarti di Nations League e dovrebbe invece disputare a marzo uno spareggio di andata e ritorno contro una seconda classificata della Lega B, con l’obiettivo di evitare la retrocessione. A questo si aggiungerebbe una conseguenza potenzialmente pesante in chiave Mondiale: gli Azzurri rischierebbero di scivolare in seconda fascia nel sorteggio delle qualificazioni, a seconda del punteggio complessivo nel ranking Fifa/uefa. In pratica, il terzo posto trasformerebbe la Nations League da possibile trampolino verso un cammino mondiale più agevole a un fattore di complicazione, aumentando sia gli impegni sia il rischio di trovare un’avversaria di primo livello già nel girone di qualificazione.