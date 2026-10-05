Mancini, la crescita Italia e la risposta su Vialli: in sala stampa parte l’applauso

Le parole di Mancini

Il ct ha esordito: "Nonostante avessimo cambiato, è chiaro che ci fosse stanchezza da parte di tutti. Siamo partiti male ma siamo stati bravi a segnare subito dopo il pareggio, nonostante fossero la quarta". Sulla gestione della gara: "I cambi? Due giocatori erano ammoniti e l'arbitro mi sembrava intenzionato ad ammonirli di nuovo. Romano può giocare anche mezzala, ha bisogno di giocare altre partite per migliorare". Sulle prossime partite di Nations League: "Noi dobbiamo continuare così, vedremo come andranno le partite di novembre. Probabilmente ce l'andremo a giocare in Belgio". In conferenza stampa, il ct prosegue con l'analisi: "La Turchia non è così debole, nonostante la sconfitta. Cambiando 9 giocatori abbiamo perso la fluidità di gioco ma non potevamo fare altrimenti perché avevamo speso molto. È stata una partita molto positiva. Siamo felici per come siamo migliorati a livello di squadra, a prescindere dai risultati. Il fatto di potercela giocare per la qualificazione è già un bell'obiettivo".

"Manca Vialli"

Poi passa ai singoli partendo da Calafiori: "Anche a livello tecnico e fisico, non sono a livello intellettivo. È già leader, assolutamente". Su Vergara e Doumbia: "Vergara ha bisogno di giocare queste partite per crescere di livello. Sono certo che migliorerà tantissimo. Doumbia è più avanti rispetto a Vergara perché già gioca la Champions League". Difende Romano: "Ha giocato bene a Roma e ha giocato bene questa sera". Poi tocca Scamacca: "Penso che possa fare molto di più per le qualità che ha. L'ho tolto, così come Ruggeri, perché erano già ammoniti e l'arbitro mi sembrava fosse tendente ad estrarre il secondo giallo da un momento all'altro". E infine Pio Esposito: "Credo che abbia fame di gol, di lottare, di giocare. È straordinario e credo che nel giro di due anni possa diventare un centravanti che possa far giocare la squadra tranquillamente come lo erano Vieri e Toni. Per la fisicità che ha e le qualità tecniche credo che possa diventare un grande centravanti". Un passaggio sul ct avversario della serata: "Credo che Montella abbia fatto un ottimo lavoro perché ha riportato la Turchia al Mondiale e nel gruppo A di Nations League, ma la mia situazione era diversa perché ho allenato il Galatasaray e non la Nazionale. Mancando giocatori importanti sicuramente la Turchia ha perso qualcosa. La prima partita l'abbiamo giocata molto bene e dopo essere andati sotto 3-0 non era semplice rimontare. Oggi è stata una partita equilibrata e giocata bene da entrambe le squadre". Strappa l'applauso della sala stampa Roberto Mancini che risponde così alla domanda su chi gli mancasse maggiormente rispetto al primo ciclo: "Gianluca Vialli".