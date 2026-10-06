Montella sotto assedio in Turchia: tifosi contro, Federazione in bilico e futuro da decidere

C’ è del vero nelle recenti dichiarazioni di Vincenzo Montella . Le critiche alla sua Turchia sono in parte eccessive e condizionate dai passivi contro l’ Italia (4-1 all’andata) e contro il Belgio (3-0). L’unico passaggio a vuoto è stato il primo tempo contro gli azzurri di sette giorni fa, per il resto la Nazionale dell'Aeroplanino ha tenuto testa alla Francia , ha messo in difficoltà il Belgio e ha creato problemi anche ieri sera agli azzurri al Dall’Ara. La Turchia ha approcciato bene, sfiorando tre volte il vantaggio: prima con Bardakci , fuori misura, poi con Kabak , sul quale Donnarumma si è rifugiato in angolo, e infine con Akgün , autore dell’occasione più nitida nel primo tempo. Su suggerimento di Kahveci , l’attaccante del Galatasaray ha eluso la marcatura della difesa azzurra, ma ha angolato poco il colpo di testa. Il vantaggio di Scamacca , alla prima occasione utile per l’Italia, ha tolto qualche certezza alla squadra di Montella, rimasta in partita fino al pari di Simsir , al primo gol in Nazionale, bravo a finalizzare un’azione corale che ha colto di sorpresa la retroguardia azzurra. L’attaccante del Trabzonspor aveva già avuto una ghiotta opportunità in avvio di ripresa, ma dopo aver superato Donnarumma ha perso il controllo del pallone al momento di calciare in porta.

La Turchia si disunisce alla prima difficoltà

Le reti del 2-1 e del 3-1, oltre a certificare la quarta sconfitta consecutiva e la retrocessione aritmetica in League B, hanno confermato le difficoltà psicologiche del gruppo di Montella, che nel finale ha rischiato il poker, evitato da Cakir, bravo a negare a Doumbia il primo gol in Nazionale. Al netto delle assenze per squalifica (Guler e Yilmaz) e per infortunio (Calhanoglu e Yildiz) non sono mancati l’impegno e lo spirito di applicazione. Il problema è la gestione dei momenti: la Turchia parte bene, sfiora il gol, ma alla prima difficoltà spesso si disunisce. È successo al Mondiale contro Australia e Paraguay e nelle ultime due sfide di Nations League, nelle quali ha incassato sette reti: sono undici in quattro partite, solo la Croazia ha fatto peggio, con dodici, complice lo 0-7 contro l’Inghilterra.

Anche il presidente federale Haciosmanoglu può dimettersi

Le contestazioni al ct sono proseguite prima del match, quando diversi tifosi turchi lo hanno ringraziato per il lavoro svolto e per aver riportato la nazionale ai Mondiali 24 anni dopo l’ultima volta, invitando però la Federazione a cambiare guida tecnica. Un suggerimento diventato poi un coro intimidatorio dopo il vantaggio di Scamacca. Oggi è prevista una riunione straordinaria convocata dal presidente federale Ibrahim Haciosmanoglu, che potrebbe dimettersi dopo le ombre gettate sul calcio turco dai nuovi scandali sulle scommesse e sul sistema arbitrale. Una giornata decisiva anche per il futuro di Montella, a forte rischio esonero, ma desideroso di proseguire quanto iniziato nel 2023. «Sono fiero di allenare questa Nazionale, credo in questo progetto, da parte mia c’è voglia di continuare e sono convinto che anche i miei ragazzi vogliano lo stesso», ha dichiarato l’allenatore italiano. Poi ha aggiunto: «Noi abbiamo deciso di portare avanti un percorso, siamo a un livello nuovo per noi e non è colpa di nessuno per i risultati, soprattutto non è colpa dei giocatori».