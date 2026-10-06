Cristiano Ronaldo e l’addio al Portogallo, spunta il retroscena: "Si è sentito tradito"

Arrivano retroscena su quanto avvenuto tra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus . Il 5 volte pallone d'oro ha abbandonato il ritiro della nazionale dopo essere rimasto in panchina in Norvegia e da lì è partito un vero e proprio caso mediatico . Tuttavia, secondo Piers Morgan , giornalista vicino a CR7, le cose sono andate diversamente. Egli ha raccontato nel suo podcast la versione del giocatore, parlando di accordi non rispettati dal ct del Portogallo.

Morgan: "Ronaldo non pretendeva di essere titolare, ma..."

Morgan rivela che Ronaldo non aveva preteso di giocare ininterrottamente: "Non ha mai pensato e preteso di essere titolare, né tantomeno di giocare tutte le partite. Voleva solamente che venissero rispettati gli accordi". Il giornalista fa riferimento alla gara contro il Galles, in cui Cristiano è stato sostituito al minuto 67 quando in realtà avrebbe dovuto giocare tutta la partita. Da qui si sarebbero scatenati i primi malumori, con il ct Jesus che secondo Morgan gli avrebbe "garantito 30 minuti nella partita successiva". In realtà, contro la Norvegia Ronaldo non è mai entrato, nonostante si sia a lungo scaldato e stesse aspettando il suo momento.

Questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con tanto di "Vaff...". "Si è fidato di quello che gli è stato detto, ma dopo l’ennesima bugia si è sentito tradito", spiega Morgan. Successivamente "Jesus si è scusato in privato, anche Pedro Proença ne è testimone", a conferma del dietrofront degli ultimi giorni, ma ormai Ronaldo aveva lasciato il ritiro ed è tornato ad allenarsi con l'Al Nassr. Per chiudere, il giornalista ha definito Jorge Jesus un "ten Hag portoghese", riferendosi ovviamente all'allenatore olandese che di fatto causò l'addio di Ronaldo dalla sua seconda esperienza al Manchester United per motivi analoghi, ossia la differenza di vedute sulla gestione del minutaggio di CR7.