Rabiot dopo Ronaldo, altro schiaffo nazionale: “L’intero staff della Francia è infuriato” 

Adrien Rabiot finisce sotto i riflettori dopo il successo della Francia contro il Belgio . Il centrocampista del Milan , entrato soltanto nel finale, avrebbe infatti creato qualche tensione con lo staff di Zidane prima di scendere in campo. A raccontare l'episodio è RMC, secondo cui il giocatore avrebbe rallentato le operazioni di riscaldamento. Una situazione che avrebbe fatto perdere la pazienza ai collaboratori del commissario tecnico. Nel frattempo, anche il suo ruolo nelle gerarchie della nazionale francese sembra essere cambiato rispetto al passato.

Il riscaldamento rallentato e la reazione dello staff

Secondo quanto riportato da RMC durante la trasmissione After Foot, Rabiot avrebbe impiegato troppo tempo per prepararsi all'ingresso in campo. Jean-Louis Tourre ha spiegato nel dettaglio quanto accaduto nei minuti precedenti alla sostituzione: "Si è scaldato a ritmo lentissimo, non aveva gli scarpini pronti. La cosa ha fatto infuriare lo staff della nazionale francese, che non riusciva a capire perché ci mettesse così tanto a scaldarsi". Il centrocampista del Milan è entrato all'88' al posto di Eduardo Camavinga, quando la Francia era già avanti nel punteggio. Poco dopo il suo ingresso è arrivato il gol del 3-1 firmato da Michael Olise e Rabiot ha preso parte anche all'azione che ha portato alla quarta rete. Al termine della partita, Zidane si è avvicinato per primo al giocatore, salutandolo e ringraziandolo per il contributo dato nel finale.

Rabiot non più titolare inamovibile?

L'episodio si inserisce in un momento particolare per Rabiot, che sembra aver perso parte delle certezze costruite durante la gestione Deschamps. Il centrocampista, 31 anni, era infatti un titolare praticamente intoccabile con il precedente commissario tecnico, mentre con Zidane il suo impiego è stato più discontinuo. Rabiot ha iniziato dal primo minuto contro la Turchia, nella vittoria per 1-0, e contro l'Italia, terminata 1-1, mentre a Bruxelles contro il Belgio è rimasto in panchina. Nell'ultima sfida, invece, ha avuto a disposizione soltanto pochi minuti. Anche Daniel Riolo, intervenuto ad After Foot, non sembra considerarlo più una pedina imprescindibile: "Bisogna voltare pagina con Rabiot, inserire Da Cunha davanti alla difesa e Camavinga come mezzala". Le prossime convocazioni di Zidane potrebbero quindi chiarire ulteriormente quale sarà il nuovo ruolo del centrocampista del Milan nelle gerarchie della Francia.