Merino e Kane show, Spagna a punteggio pieno ma l'Inghilterra c'è: San Marino vicino all'impresa

La Spagna continua a vincere, questa volta il successo è arrivato in rimonta in casa della Croazia per 2-1 che va avanti con Perisic nel primo tempo. Nella ripresa si scatena Merino che prima trova il pari e poi nel finale mette il sigillo alla vittoria spagnola (Croazia chiude in dieci per il rosso a Perisic). Vince anche l' Inghilterra che cala il tris in casa alla Repubblica Ceca : prima della doppietta di Harry Kane, è un'autorete di Coufal a sbloccare il match. Il gruppo 3 della League A è comandata dalla Spagna a punteggio pieno, inglesi subito dietro con 9 punti.

League B, Svizzera e Slovenia ok

Nel gruppo 1 della League B, la Svizzera cala il tris in casa alla Macedonia del Nord: decidono le reti di Rieder, Manzambi e Ndoye. Vince anche la Slovenia in rimonta in Scozia: padroni di casa avanti con Christie ma rimontati dalle reti di Matko e Sturm. In classifica elvetici a punteggio pieno con gli sloveni indietro di cinque lunghezze.

Le gare della League C

Si è chiusa sul 2-2 Kazakistan-Isole Far Oer, gara valida per la quarta giornata del gruppo 3 della Nations League C. A Nur-Sultan, entrambe le squadre hanno terminato la partita in dieci uomini: negli ospiti doppio giallo per Agnarsson; nei padroni di casa rosso diretto per Maliy. Sfiora l'impresa il San Marino che cade di misura in Albania beffato dal rigore di Asllani (doppietta per lui) assegnato al minuto 93: la formazione sanmarinese aveva trovato il gol del momentaneo pari con Lazzari al minuto 66. La Slovacchia cala il poker in casa della Moldavia, vincono anche Bielorussia (1-0 alla Finlandia) e Bulgaria (2-0 in trasferta a Lussemburgo). Termina 0-0 il match tra Estonia e Islanda.