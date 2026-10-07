Ronaldo, Jorge Jesus dribbla il caso: "Ho letto il comunicato. E come tutti i giorni..."
Era iniziata così: "Penso di poter continuare ad aiutare la Nazionale e non solo con i gol". Ed è finita così: "Mi sono riscaldato, ho visto passare i minuti e non sono stato chiamato. Il ct non ha mantenuto la parola data". In Portogallo, continua a tenere banco la tensione tra il ct della nazionale Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, che dopo la deludente prestazione all'esordio in Nations League contro il Galles, è rimasto spettatore della sfida contro la Danimarca, lasciando poi il campo in solitaria e rinunciando così ad unirsi ai festeggiamenti della squadra. Un episodio a cui sono seguiti il botta e risposta tra Ronaldo e il nuovo allenatore dei lusitani - subentrato a Roberto Martinez nel luglio scorso - nonché il clamoroso abbandono del ritiro da parte dell'ex Juve e Real. Il tutto a provocare le reazioni dei tifosi portoghesi e fan di CR7, che al tecnico non hanno risparmiato duri attacchi e perfino insulti. Poi, la lunga lettera di Ronaldo, che scusandosi con i compagni di nazionale per avere abbandonato il ririto, si è detto pronto a tornare alla corte di Jorge Jesus, a cui ha però rimproverato di "non aver mantenuto la parola" lasciandolo in panchina nonostante gli avesse promesso l'ingresso in campo (parole confermate dallo stesso allenatore nel post partita). E proprio il ct (ora impegnato a prepara la gara di ritorno contro la Danimarca in programma il 14 novembre a Braga) è stato invitato a replicare alla lettera dell'attaccante che il prossimo febbraio spegnerà 42 candeline. Queste le sue parole: "Ho letto il comunicato - ha dichiarato in conferenza stampa - . E ora, come faccio ogni giorno, vado alla Federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale portoghese. Non ho altro da aggiungere". Insomma, parole che stentano a chiudere il caso ma che allo stesso tengono aperta la via della riconciliazione.
CR7: i numeri della leggenda
Numeri da leggenda quelli di CR7, che con 997 reti in incontri ufficiali è il calciatore più prolifico nella storia del calcio. Di queste, 438 messe a segno con la maglia del Real Madrid, 145 con quella del Manchester United e 101 con la Juventus.
Questo il palmarès del 5 volte Pallone d'Oro, considerate le sole competizioni Uefa:
- 5 Champions League: Manchester United: 2007-2008; Real Madrid: 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
- 4 Mondiali per Club: Manchester United: 2008; Real Madrid: 2014, 2016, 2017
- 2 Supercoppa Uefa: Real Madrid: 2014, 2017
- 2 Liga: 2011-2012, 2016-2017
- 2 Coppe del Re: 2010-2011, 2013-2014
- 2 Supercoppa di Spagna: 2012, 2017
- 2 Serie A: 2018-2019, 2019-2020
- 1 Coppa Italia: 2020-2021
- 2 Supercoppe italiana: 2018, 2020
- 3 Premier League: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
- 1 Fa Cup: 2003-2004
- 2 Carabao Cup: 2005-2006, 2008-2009
- 2 Community Shield: 2007, 2008
- 1 Supercoppa di Portogallo: 2002
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