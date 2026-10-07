Ronaldo, Jorge Jesus dribbla il caso: "Ho letto il comunicato. E come tutti i giorni..."

Era iniziata così: "Penso di poter continuare ad aiutare la Nazionale e non solo con i gol". Ed è finita così: "Mi sono riscaldato, ho visto passare i minuti e non sono stato chiamato. Il ct non ha mantenuto la parola data". In Portogallo, continua a tenere banco la tensione tra il ct della nazionale Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, che dopo la deludente prestazione all'esordio in Nations League contro il Galles, è rimasto spettatore della sfida contro la Danimarca, lasciando poi il campo in solitaria e rinunciando così ad unirsi ai festeggiamenti della squadra. Un episodio a cui sono seguiti il botta e risposta tra Ronaldo e il nuovo allenatore dei lusitani - subentrato a Roberto Martinez nel luglio scorso - nonché il clamoroso abbandono del ritiro da parte dell'ex Juve e Real. Il tutto a provocare le reazioni dei tifosi portoghesi e fan di CR7, che al tecnico non hanno risparmiato duri attacchi e perfino insulti. Poi, la lunga lettera di Ronaldo, che scusandosi con i compagni di nazionale per avere abbandonato il ririto, si è detto pronto a tornare alla corte di Jorge Jesus, a cui ha però rimproverato di "non aver mantenuto la parola" lasciandolo in panchina nonostante gli avesse promesso l'ingresso in campo (parole confermate dallo stesso allenatore nel post partita). E proprio il ct (ora impegnato a prepara la gara di ritorno contro la Danimarca in programma il 14 novembre a Braga) è stato invitato a replicare alla lettera dell'attaccante che il prossimo febbraio spegnerà 42 candeline. Queste le sue parole: "Ho letto il comunicato - ha dichiarato in conferenza stampa - . E ora, come faccio ogni giorno, vado alla Federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale portoghese. Non ho altro da aggiungere". Insomma, parole che stentano a chiudere il caso ma che allo stesso tengono aperta la via della riconciliazione.