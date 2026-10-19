Cristiano Ronaldo-Portogallo, torna la pace: solo 30 giorni di sospensione e multa irrisoria

Il problema non sarà la multa e anche la sospensione non è particolarmente lunga. Cristiano Ronaldo dovrà versare appena 255 euro alla Federcalcio portoghese e restare 30 giorni fuori dalla nazionale per aver abbandonato il ritiro della Seleção das Quinas in Danimarca durante le sfide valide per la Nations League.

Il provvedimento

"La sanzione - informa A Bola - è stata resa nota dal Consiglio Disciplinare (CD) della Federazione Calcistica Portoghese (FPF), a seguito dell'esame condotto dalla sua sezione non professionistica nell'ambito del procedimento avviato contro il capitano del Portogallo - il quale, va precisato, si trovava già sotto una sospensione provvisoria. Sulla base di quanto esposto e per le motivazioni addotte, il Consiglio Disciplinare della Federcalcio ha deciso di confermare integralmente gli addebiti. Di conseguenza, il deferito, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, è ritenuto colpevole di aver commesso - intenzionalmente e in un'unica occasione - un'infrazione disciplinare. Viene pertanto inflitta una squalifica di 30 giorni, oltre a una sanzione pecuniaria di 255,00 euro", si legge nel provvedimento.