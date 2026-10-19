Cristiano Ronaldo, arriva la decisione del Portogallo: 30 giorni e multa da 36...secondi
Il problema non sarà la multa e anche la sospensione non è particolarmente lunga. Cristiano Ronaldo dovrà versare appena 255 euro alla Federcalcio portoghese e restare 30 giorni fuori dalla nazionale per aver abbandonato il ritiro della Seleção das Quinas in Danimarca durante le sfide valide per la Nations League. La squalifica dovrebbe scattare dal 30 settembre, e dunque Cristiano Ronaldo sarebbe di nuovo convocabile per le partite di Nations League di metà novembre: la palla passa al ct Jesus, considerato anche che il giocatore aveva chiesto scusa pubblicamente. In Portogallo però non è sfuggita una particolarità: la stranezza della multa. Considerati i guadagni di Ronaldo, rappresenta — scrive A Bola — lo 0,00012% del suo stipendio annuo. A Cristiano Ronaldo, insomma, bastano 36 secondi per guadagnare i soldi necessari a pagare la multa.
Il provvedimento
"La sanzione - informa sempre A Bola - è stata resa nota dal Consiglio Disciplinare (CD) della Federazione Calcistica Portoghese (FPF), a seguito dell'esame condotto dalla sua sezione non professionistica nell'ambito del procedimento avviato contro il capitano del Portogallo - il quale, va precisato, si trovava già sotto una sospensione provvisoria. Sulla base di quanto esposto e per le motivazioni addotte, il Consiglio Disciplinare della Federcalcio ha deciso di confermare integralmente gli addebiti. Di conseguenza, il deferito, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, è ritenuto colpevole di aver commesso - intenzionalmente e in un'unica occasione - un'infrazione disciplinare. Viene pertanto inflitta una squalifica di 30 giorni, oltre a una sanzione pecuniaria di 255,00 euro", si legge nel provvedimento.
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