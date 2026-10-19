Il problema non sarà la multa e anche la sospensione non è particolarmente lunga. Cristiano Ronaldo dovrà versare appena 255 euro alla Federcalcio portoghese e restare 30 giorni fuori dalla nazionale per aver abbandonato il ritiro della Seleção das Quinas in Danimarca durante le sfide valide per la Nations League. La squalifica dovrebbe scattare dal 30 settembre, e dunque Cristiano Ronaldo sarebbe di nuovo convocabile per le partite di Nations League di metà novembre: la palla passa al ct Jesus, considerato anche che il giocatore aveva chiesto scusa pubblicamente. In Portogallo però non è sfuggita una particolarità: la stranezza della multa. Considerati i guadagni di Ronaldo, rappresenta — scrive A Bola — lo 0,00012% del suo stipendio annuo. A Cristiano Ronaldo, insomma, bastano 36 secondi per guadagnare i soldi necessari a pagare la multa.