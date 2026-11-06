Thuram, l'Inter sulle spalle e la chiamata di Zidane. Così sfida l'Italia nel "suo" Meazza

Una serie di prestazioni molto convincenti e qualche assenza eccellente nella Francia. Magari, anche il fatto che la prima uscita della nazionale transalpina nella prossima sosta avverrà in uno stadio che Marcus Thuram conosce come le sue tasche. Oggi Zinedine Zidane diramerà le convocazioni in vista dei confronti con l’Italia, in programma giovedì a San Siro, e con la Turchia, domenica sera a Bordeaux. L’ultima volta, alla sua prima uscita da commissario tecnico, le scelte di Zizou avevano sorpreso soprattutto per l’esclusione dell’attaccante dell’Inter, che con il suo predecessore Didier Deschamps era una presenza fissa. Una mossa che, come aveva chiarito il ct francese, non significava nulla in ottica futura. E che, viceversa, come aveva detto Cristian Chivu , aveva stimolato Marcus : in più di un’occasione - “Non so se è merito mio o di Zidane” -, l’allenatore nerazzurro era sembrato tutto sommato non così dispiaciuto della mancata convocazione del suo attaccante, sia per la possibilità di lavorare insieme a lui durante la maxi-sosta, sia per il boost di motivazioni che pareva avergli regalato.

Zidane convinto da Thuram

In una fase molto delicata per l’assenza di Lautaro, Thuram si è effettivamente messo l’Inter sulle spalle: non soltanto con i gol - tre, tutti in campionato, più due assist -, che alla fine non sono mai mancati, quanto con una personalità da leader. Alla prima lista di Zidane, il 18 settembre, Thuram aveva segnato due gol in stagione. Oggi è già a cinque, e l’Inter se lo gode. Un momento da incorniciare che, a meno di sorprese, dovrebbe convincere Zizou: nei giorni scorsi Thuram è stato pre-convocato e si attende la chiamata, anche per la possibilità di sentire aria di casa sul manto erboso del Meazza. Oltre alle sue prestazioni, militano in suo favore anche le condizioni di Esteban Lepaul: l’attaccante del Rennes, capocannoniere dell’ultima edizione della Ligue 1 e tuttora davanti al connazionale nella classifica dei migliori marcatori dell’anno solare prossimo alla conclusione, è ai box dal 18 ottobre e vicino al rientro, ma ancora non abile e arruolabile. Mancherà anche Ousmane Dembélé: la concorrenza principale verrà dalla voglia di Zidane di sperimentare forze fresche proprio nel reparto avanzato.

"Devo accettare le scelte del tecnico"

In Francia non escludono infatti che possa pensare a Mathys Tel o Junior Kroupi, anche se non sembrano profili tali da mettere in dubbio la convocazione di un Thuram: quel pizzico di delusione rispettosa manifestata l’ultima volta - “Volevo andare, certo, ma devo accettare le scelte del tecnico” - sarebbe un po’ più complicata da mantenere di fronte a quello che sembrerebbe un mezzo sgarbo, considerate location e contesto. Insomma, Marcus la convocazione stavolta se l’aspetta, e sarebbe difficile spiegare un’altra esclusione. Sullo sfondo, la sua situazione contrattuale, uno dei tanti piccoli o grandi nodi che aspettano la dirigenza dell’Inter: è in scadenza nel 2028, guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione e ha una clausola risolutiva da 85 milioni, attivabile ogni estate entro metà luglio. Al momento, al netto dei contatti già avviati da tempo, non sembra avere particolare fretta di arrivare alla firma, ma solo per concentrarsi il più possibile sul campo e sui gol da segnare. Per l’Inter, ovviamente, ma, e non l’ha mai nascosto, anche per tenersi stretta la maglia della sua nazionale.