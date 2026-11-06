Kalulu o Kolo Muani, chi ha convocato Zidane: la lista della Francia. Quanta Serie A!

La Francia si prepara ai prossimi appuntamenti di Nations League con l'obiettivo di confermare il proprio ruolo tra le grandi protagoniste del calcio internazionale. Zidane ha definito il gruppo dei calciatori sui quali intende puntare in vista delle sfide contro Italia (qui i convocati di Mancini) e Turchia, due impegni che metteranno alla prova ambizioni e qualità della formazione transalpina. La lista presenta diversi nomi di primo piano, a cominciare da Mbappé, riferimento offensivo e leader della nazionale, senza dimenticare talenti come Olise, Cherki e Doué. Tra le scelte del commissario tecnico spiccano anche alcune indicazioni interessanti per il campionato italiano, con Kalulu regolarmente inserito nell'elenco. Non manca, invece, qualche esclusione significativa: su tutte quella di Kolo Muani, che non prenderà parte ai prossimi impegni internazionali. Ma in generale il ct si è affidato molto al campionato italiano per irempire la sua lista.