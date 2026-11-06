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Kalulu o Kolo Muani, chi ha convocato Zidane: la lista della Francia. Quanta Serie A!

I calciatori chiamati dal commissario tecnico per le sfide in Nations League contro Italia e Turchia: la decisione sui giocatori della Juve
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Pubblicato il 06.11.2026, 18:47

3 min

FranciakaluluKolo Muani

La Francia si prepara ai prossimi appuntamenti di Nations League con l'obiettivo di confermare il proprio ruolo tra le grandi protagoniste del calcio internazionale. Zidane ha definito il gruppo dei calciatori sui quali intende puntare in vista delle sfide contro Italia (qui i convocati di Mancini) e Turchia, due impegni che metteranno alla prova ambizioni e qualità della formazione transalpina. La lista presenta diversi nomi di primo piano, a cominciare da Mbappé, riferimento offensivo e leader della nazionale, senza dimenticare talenti come Olise, Cherki e Doué. Tra le scelte del commissario tecnico spiccano anche alcune indicazioni interessanti per il campionato italiano, con Kalulu regolarmente inserito nell'elenco. Non manca, invece, qualche esclusione significativa: su tutte quella di Kolo Muani, che non prenderà parte ai prossimi impegni internazionali. Ma in generale il ct si è affidato molto al campionato italiano per irempire la sua lista.

Francia, Kalulu tra i convocati: Kolo Muani resta fuori

Una delle notizie più interessanti della selezione riguarda Kalulu. Il difensore figura regolarmente tra i convocati di Zidane e avrà dunque l'opportunità di mettersi a disposizione della nazionale francese nelle sfide contro Italia e Turchia, dando continuità alle scorse chiamate, nonostante il periodo altalenante con la Juve. La sua presenza conferma la considerazione di cui gode il calciatore, apprezzato per duttilità, capacità di adattamento e affidabilità nella gestione delle diverse situazioni difensive.

 

 

Di segno opposto la situazione di Kolo Muani, che non compare nell'elenco diramato dal commissario tecnico. L'attaccante dovrà quindi rinunciare a questa finestra internazionale, a causa anche del numero elevatissimi di attaccanti di livello a disposizione di Zidane.

 

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Francia, i convocati di Zidane

Il ct ha fatto scorta anche in Serie A, convocando ben 6 giocatori del campionato italiano e nella lista non figura Koné, ancora out per infortunio. A seguire l'elenco completo:

  • Portieri: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser
  • Difensori: Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro
  • Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery
  • Attaccanti: Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram

 

 

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