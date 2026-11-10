Italia-Francia, la designazione per il match di Nations League: arbitra Kovacs, ecco chi sarà al Var
La Uefa ha ufficializzato la direzione per la super sfida in programma il 12 novembre al Meazza: i dettagli
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È il romeno Istvan Kovacs l'arbitro designato dall'Uefa per Italia-Francia, gara della quinta giornata della Nations League in programma giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
La squadra arbitrale
Assistenti dell'arbitro Istvan Kovacs saranno i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, mentre il quarto ufficiale sarà Szabolcs Kovacs. Infine, al Var l'olandese Dennis Higler e, Avar, Catalin Popa.
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