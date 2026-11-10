Thuram, infortunio con la Francia: lascia il ritiro. Per quanto tempo lo perde l'Inter

Rientro anticipato per Marcus Thuram, che ritrovata la convocazione con la nazionale francese è stato poi fermato da un infortunio al bicipite femorale destro che gli impedirà di prendere parte alla sfida di "casa" contro l'Italia in programma giovedì 12 a San Siro e a seguire la gara contro la Turchia del 15 novembre a Lione. Ad annunciarlo è la stessa Federcalcio francese, che ha scritto a proposito di un "fastidio persistente" che ha impedito all'attaccante in forza all'Inter di "prendere parte all’allenamento di lunedì ed è rimasto a svolgere terapie". E ancora, che "in assenza di miglioramenti questa mattina e dopo gli esami, di comune accordo con l’Inter e il giocatore, lo staff medico dei Bleus ha deciso di riconsegnarlo al suo club".