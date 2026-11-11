Zidane: "Tornare alla Juve? Non si sa mai, perché no! Devo tutto a Lippi, mi ha insegnato a non arrendermi"

MILANO - Il ct della Francia Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Italia, a San Siro, valida per la Uefa Nations League. È partito subito dal caso Mbappé : "Non ci sarà contro l'Italia, ha avvertito un piccolo dolore e non correremo rischi. Purtroppo non è mai bello perdere un giocatore per infortunio, ma fa parte del gioco. Spero di averlo a disposizione per domenica con la Turchia. La buona notizia è che vuole restare con noi, voleva giocare anche domani".

Le frasi su Lippi e la Juventus

"Tornare un giorno alla Juve? Perché no un giorno, se continuo a fare l'allenatore. Non si sa mai". Zidane non esclude quindi di poter allenare anche la Vecchia Signora in futuro. Seguono poi parole importanti verso il suo ex allenatore Marcello Lippi. "Quello che mi ha insegnato Lippi è di guardare sempre avanti e non arrendermi mai. All'inizio ho sofferto un po' alla Juve, ma lui disse che avrei giocato e quindi gli devo tutto. Mi ricordo con Lippi che facevamo 30 minuti solo di tattica, per me è stato un maestro che mi ha fatto apprendere molto su quel piano. Poi qui a San Siro abbiamo giocato tante belle partite".