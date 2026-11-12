De Bruyne-De Ketelaere, il Belgio non sbaglia: battuta la Turchia in rimonta, Celik in campo 25'
I Diavoli Rossi, sotto nel punteggio dopo il gol di Guler, si impongono 2-1 a Smirne. In Nations League C finisce 1-1 tra Armenia e Cipro
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google
SMIRNE (Turchia) - Alla prima senza Vincenzo Montella in panchina, sostituito da Sergen Yalcin, la Turchia rimedia la quinta sconfitta in altrettanti incontri di Nations League A. Nonostante il gol di Guler dopo 20', la nazionale eurasiatica - priva di Yildiz per infortunio, ma con Calhanoglu schierato nella ripresa e Celik per gli ultimi 25' recupero compreso - si piega al Belgio di Van Bommel, che ribalta la sfida in soli 3': al 27' col tap-in di De Bruyne su assist di Doku e alla mezz'ora esatta con De Ketelaere. In attesa del match tra Italia e Francia, i Diavoli Rossi si portano provvisoriamente al secondo posto del girone a quota 9 punti, a -1 dai transalpini e a +2 sugli Azzurri di Roberto Mancini. Nella terza divisione, invece, termina 1-1 la sfida tra Armenia e Cipro: ospiti avanti con Pikis dopo 9', pareggio di Gharibyan al 58'.
Tutte le newsUefa Nations League
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS