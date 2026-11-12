Zidane amaro post Italia, pesa l'assenza di Mbappé: "Non possiamo parlare"

"Al primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, poi si sono complicate le cose quando abbiamo preso il secondo gol". Così ai microfoni della Rai Zinedine Zidane ha commentato la sconfitta per 3-1 contro l' Italia in Nations League. La sua Francia era passata in vantaggio dopo 10 minuti con Olise , poi il ribaltone azzurro con Pio Esposito (doppietta) e Frattesi . "Non è tutto da buttare, l'inizio del primo e del secondo tempo è stato buono, poi abbiamo avuto difficoltà difensivamente", ha aggiunto il ct della Francia, che oggi ha dovuto rinunciare a fuoriclasse assoluti come Dembélé e Mbappé : "Non possiamo parlare di Mbappé, stasera non c'era. Ma è una parte del calcio che non possiamo controllare", chiosa a riguardo.

Zidane in conferenza: "Il coraggio non è mancato, eravamo in partita"

Zidane è poi intervenuto in conferenza stampa: "Avevamo approcciato bene e siamo stati bravi in fase di possesso, ma nella seconda frazione siamo andati in difficoltà, soprattutto a livello difensivo. Se è mancato coraggio? No, tutto il contrario. Siamo rimasti in partita, abbiamo fatto buone cose in fase di possesso, soprattutto nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo un po' ceduto, soprattutto dopo il 2-1. Fa parte del processo". Nessun colpevole per il ct: "Per quanto ci riguarda pensiamo a recuperare energie. Siamo tutti uniti, in generale non abbiamo difeso bene e bisogna migliorare. Non cambiamo giocatori per una partita". Su Olise: "Non si può sempre giocare ad altissimo livello per 90 minuti. Olise ha fatto delle belle partite, non è stato solo lui a calare nel secondo tempo, ma tutta la squadra". Il ct non si dice deluso: "Lo sarei stato se non avessimo creato un buon possesso palla - spiega -. L'aspetto più importante è creare occasioni, i pali hanno inciso ma non sono deluso. Quello che dobbiamo analizzare è che non siamo stati di livello in fase di non possesso. Penso che tutti i giocatori fossero concentrati, come ho già detto siamo stati un po' meno concentrati e meno bravi nel secondo tempo. Non ho altre considerazioni da fare, bisogna pensare alla prossima", conclude.