Belgio-Italia, ecco l'arbitro: c'è già un precedente con espulsione e con le italiane…

Dopo il successo contro la Francia, l’Italia si prepara all’ultimo e decisivo appuntamento della fase a gironi di Nations League . Domenica sera, a Bruxelles, gli Azzurri si giocheranno contro il Belgio la possibilità di chiudere il raggruppamento al primo posto, ma dovranno fare i conti anche con il rischio di scivolare fino alla terza posizione. Una sfida cruciale per gli uomini di Spalletti, per la quale è stata ufficializzata anche la designazione arbitrale.

Belgio-Italia: ecco l'arbitro

Il norvegese Espen Eskas è stato designato per dirigere Belgio-Italia, gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Nations League, in programma domenica a Bruxelles alle 20.45. Con lui ci saranno i connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, mentre il quarto uomo sarà Sigurd Kringstad. Il tedesco Christian Dingert e i norvegesi Kristoffer Hagenes gli arbitri Var.

I precedenti

Diversi i precedenti di Espen Eskås con le squadre italiane. Il fischietto norvegese ha già diretto la Nazionale maggiore in occasione del 2-2 contro il Belgio del 10 ottobre 2024, partita segnata dall'espulsione di Lorenzo Pellegrini nel primo tempo. Due anche gli incroci con le selezioni giovanili azzurre: la sconfitta dell'Under 17 contro l'Olanda (4-2) nella finale degli Europei del 2019 e il successo dell'Under 21 sul Montenegro (1-0) nel settembre 2021. Sono invece sette i precedenti con i club italiani nelle competizioni europee, con un bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte, una di queste quella della Juve in Champions allo scadere contro lo Stoccarda allo Stadium nel 2024. Tra i più recenti figurano il 2-1 dell'Atalanta contro il Club Brugge e il pesante 1-6 subito dai bergamaschi contro il Bayern Monaco nel marzo 2026.