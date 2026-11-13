L'Olanda esagera, 7-0 alla Grecia! Tripletta Reijnders, Koop entra. I risultati di Nations League

L' Olanda travolge la Grecia 7-0 ed è virtualmente ai quarti di Nations League. Alla Johan Cruijff Arena gli Orange sono ingiocabili e chiudono la pratica già nel primo tempo. Apre le marcature Summerville , poi si prende la scena l'ex Milan Reijnders con una memorabile tripletta e segna anche Timber . Nella ripresa ancora Timber e Malen (autore di due assist nella prima frazione) allargano ulteriormente il punteggio. In casa Juve da segnalare 45 minuti in campo per Koopmeiners , entrato all'intervallo al posto di de Jong .

La Germania vince ma rischia: dovrà ripetersi contro l'Olanda

Sempre nel Girone 2 di Lega A vince anche la Germania 3-1 in Serbia: autogol di Babic, poi Wirtz e Gruda, prima che lo stesso Babic realizzi il gol della bandiera per i serbi. La classifica vede l'Olanda in testa con 11 punti, seguita da Grecia e Germania a 8 (i tedeschi sono in svantaggio negli scontri diretti) e la Serbia a 0. Aritmeticamente la selezione di Xavi non è ancora certa del passaggio del turno, ma l'enorme differenza reti di +9, confrontata al -5 della Grecia e al +3 della Germania, di fatto lo certificano. Nell'ultima giornata ci saranno Germania-Olanda e Grecia-Serbia: la nazionale di Klopp dovrà vincere se vuole passare il girone, altrimenti giocherà i playout per non retrocedere in Lega B. Dipenderà anche dal risultato dei greci, che ospitano il fanalino di coda del girone e cercheranno un punteggio largo per migliorare la differenza reti.

Gli altri risultati: colpo Scozia, goleada Islanda

Nella Lega B scende in campo il Gruppo 1, con la Scozia che batte 2-1 la Macedonia del Nord: decide la doppietta di McGinn, in mezzo il pari momentaneo di Rastoder. Nell'altra partita del girone è 0-0 tra Slovenia e Svizzera, con questi ultimi che certificano il primo posto con 13 punti e vengono dunque promossi in Lega A: seguono Slovenia a 8 e Scozia a 7 (che giocheranno il playoff promozione), chiude la Macedonia a 0. Nel Gruppo 3 di Lega C la Moldavia batte 2-1 il Kazakistan nell'unica gara giocata alle 18, mentre Slovacchia e Isole Faroe pareggiano 2-2: gli slovacchi salgono in Lega B con un turno d'anticipo, seguono Moldavia (già certa del playoff), Faroe e Kazakistan che si giocano l'ultimo posto. Altra goleada nel Gruppo 4, è quella dell'Islanda che vince 5-0 in Bulgaria e con 11 punti mantiene il primato del girone a +2 sull'Estonia, che passa 1-0 a Lussemburgo. Infine in campo anche il Gruppo 1 e il Gruppo 2 di Lega D, con le vittorie di Andorra e Azerbaigian rispettivamente contro Gibilterra (2-0) e Liechtenstein (1-0).