L'Olanda esagera, 7-0 alla Grecia! Tripletta Reijnders, Koop entra. I risultati di Nations League
L'Olanda travolge la Grecia 7-0 ed è virtualmente ai quarti di Nations League. Alla Johan Cruijff Arena gli Orange sono ingiocabili e chiudono la pratica già nel primo tempo. Apre le marcature Summerville, poi si prende la scena l'ex Milan Reijnders con una memorabile tripletta e segna anche Timber. Nella ripresa ancora Timber e Malen (autore di due assist nella prima frazione) allargano ulteriormente il punteggio. In casa Juve da segnalare 45 minuti in campo per Koopmeiners, entrato all'intervallo al posto di de Jong.
La Germania vince ma rischia: dovrà ripetersi contro l'Olanda
Sempre nel Girone 2 di Lega A vince anche la Germania 3-1 in Serbia: autogol di Babic, poi Wirtz e Gruda, prima che lo stesso Babic realizzi il gol della bandiera per i serbi. La classifica vede l'Olanda in testa con 11 punti, seguita da Grecia e Germania a 8 (i tedeschi sono in svantaggio negli scontri diretti) e la Serbia a 0. Aritmeticamente la selezione di Xavi non è ancora certa del passaggio del turno, ma l'enorme differenza reti di +9, confrontata al -5 della Grecia e al +3 della Germania, di fatto lo certificano. Nell'ultima giornata ci saranno Germania-Olanda e Grecia-Serbia: la nazionale di Klopp dovrà vincere se vuole passare il girone, altrimenti giocherà i playout per non retrocedere in Lega B. Dipenderà anche dal risultato dei greci, che ospitano il fanalino di coda del girone e cercheranno un punteggio largo per migliorare la differenza reti.
Gli altri risultati: colpo Scozia, goleada Islanda
Nella Lega B scende in campo il Gruppo 1, con la Scozia che batte 2-1 la Macedonia del Nord: decide la doppietta di McGinn, in mezzo il pari momentaneo di Rastoder. Nell'altra partita del girone è 0-0 tra Slovenia e Svizzera, con questi ultimi che certificano il primo posto con 13 punti e vengono dunque promossi in Lega A: seguono Slovenia a 8 e Scozia a 7 (che giocheranno il playoff promozione), chiude la Macedonia a 0. Nel Gruppo 3 di Lega C la Moldavia batte 2-1 il Kazakistan nell'unica gara giocata alle 18, mentre Slovacchia e Isole Faroe pareggiano 2-2: gli slovacchi salgono in Lega B con un turno d'anticipo, seguono Moldavia (già certa del playoff), Faroe e Kazakistan che si giocano l'ultimo posto. Altra goleada nel Gruppo 4, è quella dell'Islanda che vince 5-0 in Bulgaria e con 11 punti mantiene il primato del girone a +2 sull'Estonia, che passa 1-0 a Lussemburgo. Infine in campo anche il Gruppo 1 e il Gruppo 2 di Lega D, con le vittorie di Andorra e Azerbaigian rispettivamente contro Gibilterra (2-0) e Liechtenstein (1-0).
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